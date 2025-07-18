Міністриня чи міністерка? Як правильно назвати жінку міністра українською

Ще є варіант "пані міністр"

З призначенням Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України у багатьох виникло питання: як правильно називати жінку міністра. Адже наразі в українській є чимало фемінітивів.

"Телеграф" розібрався у цьому питанні. Зауважимо, що наразі існує кілька варіантів — пані міністр, міністерка, міністриня та просто міністр.

За чинним правописом в українській мові слід використовувати фемінітиви, тому казати просто міністр не дуже коректно. Однак в офіційних документах це дозволено. Щодо варіанту "міністриня" — він створений за аналогом гінекологиня чи майстриня. Однак цей варіант не правильний і його не слід вживати.

Виходить, що жінку міністра можна називати — "пані міністр" або "міністерка". Це ж підтверджують і портали Верховної Ради, і відповідні документи. До прикладу, на сайті Міністерства соціальної політики України в заголовку вжито: "Міністерка соцполітики відвідала Рівненську область" або "Рада призначила Юлію Свириденко прем'єр‑міністеркою", "Віцепрем’єр‑міністерка — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина".

Детальніше про те, що відомо про Юлію Свириденко — у матеріалі "Очолювала виробництво кормів для диких птахів: що відомо про нового прем'єра Юлію Свириденко".

Нагадаємо, що "пікову даму" перекладають українською у мережі досить дивним чином. Хоча навіть у контексті карт правильно буде "пікова дама".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською говорити "Утро вечера мудренее".