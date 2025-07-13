Як українською правильно називається червона та біла смородина: ви будете здивовані

Назви цих ягід мають цікаву історію

Після початку війни велика кількість російськомовних українців перейшла на рідну мову. Щоб правильно говорити українською, їм доводиться вивчати деякі нюанси, в яких складно розібратися.

"Телеграф" вирішив розповісти, чому різні види ягід, які в російській мові називаються однаково, українською звучать по-різному.

Чорна, біла та червона смородина в російській мові називають однаково – все це незалежно від кольору смородина. Однак, якщо придивитися, чорна смородина відрізняється від інших – у неї інша форма куща та листя, а ягоди солодші. Але головне, що вплинуло на походження назви – запах і вимоги до умов вирощування.

Чорна смородина відрізняється сильнішим, яскраво вираженим ароматом. Це стосується як ягід, так і листя. Якщо потерти листя чорної смородини між пальцями, виділяється специфічний аромат. У давнину говорили "сморід". Саме через цей запах наші предки назвали чорну ягоду смородиною.

Що стосується червоної та білої смородини, то в природних умовах ці чагарники росли вздовж річок, на відміну від чорної смородини. Саме тому в українській мові рослина отримала назву "порічка" – річкою. І тільки цей варіант буде правильним.

Вивчати рідну мову не лише корисно, а й цікаво, у чому ми переконалися на цьому прикладі. Також це робить словниковий запас багатим, а мову – по-справжньому солов’їною.

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