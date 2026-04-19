Від +19 до снігу: у Харкові після потепління прогнозують нове похолодання

Весна покаже свій характер найближчими 14 днями

У Харкові очікується нестабільна погода. Після похолодання буде коротке потепління, а згодом знову зниження температури й можливий сніг.

Коли містянам знову доведеться діставати зимовий одяг та наскільки опуститься температура повітря, спрогнозували у "Meteo". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

У місті триватиме відчутне похолодання, яке розпочнеться у понеділок, 20 квітня. Температура повітря знизиться до +3…9 °C, а вже з вівторка, 21 квітня, денні показники впадуть до +2 °C вночі, хоча вдень буде трохи тепліше. Хмарна погода зберігатиметься і наступний день — 22 квітня, коли стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4…9 °C.

Втім, за прогнозами синоптиків, наприкінці тижня ситуація поступово покращиться. Уже 23-25 квітня у місті очікується потепління до +12…16 °C, а 26-29 квітня температура сягатиме +16…19°C. Попри короткочасні дощі, погода стане більш комфортною та весняною.

Однак наприкінці квітня-на початку травня харків’ян знову чекає різке похолодання. Уже 30 квітня температура знизиться до +4…11 °C, а 1-2 травня прогнозується ще холодніша погода — лише +1…10 °C. У ці дні можливі опади навіть у вигляді снігу. Найхолодніше буде у п'ятницю.

Коли йтиме сніг. Фото: "Meteo"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати українцям до +40 градусів цього літа. Прогноз дала кандидат географічних наук Віра Балабух.