От +19 до снега: в Харькове после потепления прогнозируют новое похолодание

Весна покажет свой характер в ближайшие 14 дней

В Харькове ожидается переменчивая погода. После похолодания наступит кратковременное потепление, а затем снова понижение температуры и возможный снег.

Когда горожанам снова придется доставать зимнюю одежду и насколько опустится температура воздуха, спрогнозировали в "Meteo". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

В городе продлится ощутимое похолодание, которое начнется в понедельник, 20 апреля. Температура воздуха снизится до +3…9 °C, а уже со вторника, 21 апреля, дневные показатели упадут до +2 °C ночью, хотя днем будет немного теплее. Облачная погода будет сохраняться и на следующий день — 22 апреля, когда столбики термометров будут колебаться в пределах +4…9 °C.

Впрочем, по прогнозам синоптиков, в конце недели ситуация постепенно улучшится. Уже 23-25 апреля в городе ожидается потепление до +12…16 °C, а 26-29 апреля температура будет +16…19 °C. Несмотря на кратковременные дожди, погода станет более комфортной и весенней.

Однако в конце апреля-начале мая харьковчан снова ждет резкое похолодание. Уже 30 апреля температура снизится до +4…11 °C, а 1-2 мая прогнозируется еще более холодная погода — только +1…10 °C. В эти дни возможны осадки, даже в виде снега. Холоднее всего будет в пятницу.

Когда идет снег. Фото: "Meteo"

