Чи чекати українцям +40 цього літа? Віра Балабух поділилася прогнозом температур

Востаннє рекорд спеки був побитий у 2024 році

Температура повітря в Україні влітку 2026 може перевищувати кліматичну норму на кілька градусів. Однак поки що невідомо, чи досягнуть показники рекордних, як це було кілька років тому.

Про це "Телеграфу" розповіла кандидат географічних наук Віра Балабух. Вона зазначила, що синоптики не можуть прогнозувати заздалегідь, яка саме буде температура повітря.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Чи чекати аномальної спеки влітку 2026-го? Що кліматологиня прогнозує Україні".

"Ї́ї значення можна спрогнозувати лише за декілька діб. Довгострокові прогнози передбачають лише аномалії середньої за сезон чи місяць температури повітря, кількості опадів та їхню ймовірність. Тобто очікуються ці значення вище-нижче норми, чи в межах норми", — сказала вона у відповідь на питання, чи очікувати цього року рекордних показників спеки, що відзначалися у 2024 році.

Довідка: у липні 24 року в Україні була аномальна спека, у Києві вона побила 140-річний рекорд, і це було +34,2 градуси. В Україні вона перевищувала 40 градусів, десь доходило до 42 градусів.

Прогноз середньомісячної температури повітря в Україні на літо 2026 року

"Відповідно до розрахунків світових прогностичних центрів, очікується що середня за місяць температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за сучасну кліматичну норму, в кількість опадів за сезон може бути в межах норми", — розповіла Балабух.

За даними Вікіпедії, середньомісячна температура повітря в Києві та липні становить 20 градусів тепла і може досягати максимальних показників на рівні 39 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після Великодня в Києві різко потеплішає, але радіти поки що рано.