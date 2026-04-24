Не в’януть і не сохнуть: як зберегти лимони свіжими надовго

Лимони — один із найуніверсальніших продуктів на кухні.

Вони додають стравам свіжості, використовуються для напоїв, десертів і навіть у побуті. Але часто ми не замислюємося, що від способу зберігання напряму залежить, скільки часу цитруси залишатимуться свіжими.

Під час вибору лимонів варто звертати увагу на їхній вигляд і щільність. Стиглий плід має бути яскраво-жовтим, пружним, важким для свого розміру та з приємним цитрусовим ароматом. М’які, зморщені або з плямами фрукти швидше псуються і не підходять для тривалого зберігання. Про це розповідає "Телеграф".

Головне питання — холодильник чи кімнатна температура. При +7–10°C лимони зберігаються найкраще, адже холод уповільнює їх дозрівання та втрату вологи. Саме тому експерти радять тримати їх у холодильнику, особливо якщо потрібно продовжити свіжість на кілька тижнів. За кімнатної температури вони зазвичай залишаються придатними близько тижня, тоді як у холодильнику можуть зберігатися до місяця.

Важливо також, з чим саме лежать лимони. Вони чутливі до етилену — газу, який виділяють деякі фрукти, зокрема яблука та банани, і який прискорює псування. Тому краще зберігати цитруси окремо, у ящику для овочів або в герметичному контейнері. Це допомагає зберегти їхню вологу та свіжість значно довше.

Якщо лимони вже розрізані, їх варто одразу помістити в холодильник. Найдовше зберігаються половинки, щільно загорнуті у харчову плівку або покладені в контейнер. Це запобігає висиханню та втраті смаку. Перед нарізанням плоди обов’язково потрібно добре промити.

Є і виняток: недозрілі лимони можна залишити при кімнатній температурі, а для пришвидшення дозрівання навіть покласти поруч із фруктами, що виділяють етилен. Отже, правильне зберігання — це простий спосіб продовжити життя лимонів у кілька разів і завжди мати під рукою свіжий цитрус.