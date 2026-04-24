Не увядают и не сохнут: как сохранить лимоны свежими надолго

Лимоны – один из самых универсальных продуктов на кухне.

Они придают блюдам свежести, используются для напитков, десертов и даже в быту. Но часто мы не задумываемся, что от способа хранения напрямую зависит, сколько времени цитрусы будут оставаться свежими.

При выборе лимонов следует обращать внимание на их вид и плотность. Спелый плод должен быть ярко-желтым, упругим, тяжелым для своего размера и приятным цитрусовым ароматом. Мягкие, сморщенные или с пятнами фрукты скорее портятся и не подходят для длительного хранения. Об этом рассказывает "Телеграф".

Главный вопрос – холодильник или комнатная температура. При +7–10°C лимоны сохраняются лучше, ведь холод замедляет их созревание и потерю влаги. Поэтому эксперты советуют держать их в холодильнике, особенно если нужно продлить свежесть на несколько недель. При комнатной температуре они обычно остаются пригодными около недели, в то время как в холодильнике могут храниться до месяца.

Важно также, с чем именно лежат лимоны. Они чувствительны к этилену — газу, выделяемому некоторыми фруктами, в частности яблоками и бананами и ускоряющим порчу. Поэтому лучше хранить цитрусы по отдельности, в ящике для овощей или в герметичном контейнере. Это помогает сохранить их влагу и свежесть гораздо дольше.

Если лимоны уже разрезаны, их следует сразу поместить в холодильник. Дольше всего хранятся половинки, плотно завернутые в пищевую пленку или уложенные в контейнер. Это предотвращает высыхание и потерю вкуса. Перед нарезанием плоды обязательно нужно хорошо промыть.

Есть и исключение: недозрелые лимоны можно оставить при комнатной температуре, а для ускорения созревания даже положить рядом с выделяющимися этилен фруктами. Итак, правильное хранение – это простой способ продлить жизнь лимонов в несколько раз и всегда иметь под рукой свежий цитрус.