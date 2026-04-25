Помилка, яку робить майже кожен: 7 продуктів, що псуються у дверцятах холодильника

Дверцята холодильника здаються найзручнішим місцем для зберігання всього, що має бути під рукою: молока, яєць чи соусів.

Але насправді це найтепліша і найбільш нестабільна зона холодильника. Через постійне відкривання температура там коливається сильніше, ніж усередині, а це напряму впливає на свіжість і безпеку продуктів. Про це рзповідає "Телеграф".

Експерти з харчової безпеки наголошують: при підвищенні температури вище +4 °C зростає ризик розмноження бактерій, а отже — і псування їжі. Саме тому продукти, які швидко псуються, краще тримати глибше в холодильнику, де холод стабільніший.

Найчастіша помилка — зберігати у дверцятах молоко та молочні продукти. Через перепади температур вони швидше втрачають якість і можуть псуватися раніше терміну. Те саме стосується яєць, навіть якщо для них у дверцятах передбачені спеціальні лотки: їм потрібен постійний холод без коливань.

Не підходить це місце і для готових страв, м’ясних делікатесів або залишків їжі. Вони часто вживаються без додаткової термічної обробки, тому будь-яке порушення умов зберігання підвищує ризики для здоров’я.

Окрема категорія — чутливі продукти на кшталт натуральних горіхових паст, делікатних олій, свіжовичавлених соків. Вони погано переносять перепади температур і швидше втрачають смак, розшаровуються або окислюються.

Також не варто тримати у дверцятах сире м’ясо та рибу, а ще свіжі ягоди, зелень і овочі. Вони дуже чутливі до тепла, тому швидко в’януть і псуються.

Натомість дверцята краще залишити для продуктів, які менш вибагливі до температури. Це різноманітні соуси, гірчиця, кетчуп, оцет, джеми та інші приправи з високим вмістом солі, цукру або кислоти. Вони не так швидко псуються і зручні для щоденного використання.

Якщо коротко: усе, що швидко псується або потребує стабільного холоду, має стояти всередині холодильника. А дверцята — це радше зона для "стійких" продуктів, які витримують перепади температур без втрати якості.