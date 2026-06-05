Що категорично заборонено робити у свято 5 червня

Цього дня віруючі відзначають свято та дотримуються деяких заборон

У п’ятницю, 5 червня, православні та греко-католики вшановують пам’ять князя Ігоря Чернігівського та Київського. Свого часу він був зарахований Церквою до лику святих страстотерпців. Цього дня віруючі дотримуються деяких заборон та спостерігають погоду.

"Телеграф" розповідає, що потрібно знати про свято, головні заборони та погодні прикмети на цей день.

Церковне свято 5 червня

За новоюліанським календарем 5 червня вшановують пам’ять благовірного князя Ігоря Чернігівського та Київського. Правнук Ярослава Мудрого, він правив у Києві у XII столітті у розпал міжусобних воєн. Після поразки у битві та тяжкої хвороби князь вирішив залишити боротьбу за владу, прийняв чернечий постриг і присвятив себе Богу. Однак у 1147 році він трагічно загинув: розлючений натовп увірвався до храму і вбив його просто під час молитви.

За смирення і мученицьку смерть Церква зарахувала князя Ігоря до святих страстотерпців. За переказами, під час його відспівування свічки у храмі зайнялися самі собою. Пізніше, у 1150 році, мощі святого були перенесені його братом до Чернігова та поховані у Спасо-Преображенському соборі.

День пам’яті князя Ігоря Чернігівського та Київського. Фото: згенеровано ІІ, "Телеграф"

Що не можна робити сьогодні?

Заборонено розповідати комусь свої сни, тому що сновидіння можуть виявитися пророчими.

Не можна сваритися, лихословити, заздрити, скупитися.

Не радять піднімати знайдені гроші, прикраси чи інші чужі речі.

Небажано заводити нові знайомства — вони можуть обернутися обманом чи розчаруванням.

Погодні прикмети на 5 червня

Якщо ясний та теплий день – до хорошого врожаю зерна та вівса.

Якщо є роса вранці — до багатого врожаю овочів та зерна.

Якщо туман стелиться над водою — влітку буде багато грибів.

Якщо вітер північний чи північно-західний — буде погіршення погоди.

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