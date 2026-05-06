Ці 6 українських слів неможливо точно перекласти жодною іноземною мовою

У інших народів є схожі слова, але вони не передають сенсу, який вони мають у солов'їній

Певні українські слова унікальні та не мають точних відповідників в інших мовах, бо вони породжені нашими традиціями та культурою. Яскравим прикладом є слова "кум" і "кума", які часто важко зрозуміти іноземцям.

Про це розповів експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа на своїй Instagram-сторінці. Ці слова не мають відповідників в інших мовах, бо в українській традиції кум і кума — це не просто хрещені батьки дитини.

Ставши хрещеними батьками, вони ніби стають частиною родини. Кумівство в Україні зазвичай створює міцний зв’язок між сім’ями на все життя. Вони стають "родичами" за вибором, а не за народженням. Кум та кума стають близькими людьми, на яких можна покластися у складні моменти, порадниками та друзями.

В інших мовах немає спеціальних слів для вираження такого зв'язку. Там використовують терміни "хрещений батько" та "хрещена мати", які не передають глибини соціальних і духовних зв’язків, які закладені в українських "кум" та "кума".

Які українські слова не мають прямих аналогів в інших мовах. Інфографіку створено ШІ

Які ще українські слова не мають аналогів в інших мовах

Це не єдині унікальні слова української. Також неможливо точно перекласти такі поняття як:

побратим — не просто друг, а людина, з якою маєш глибокий, майже братерський зв’язок (здебільшого використовується у військовому контексті)

берегиня — символічний образ жінки-захисниці роду, дому, традицій

злагода — гармонія в стосунках, але з відтінком спільності й внутрішнього миру

затишок — це не тільки про м'який плед, а про внутрішній спокій, гармонію і відчуття безпеки

толока — спільна безкоштовна праця громади (з елементом взаємодопомоги й святковості)

