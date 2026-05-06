Эти 6 украинских слов невозможно точно перевести ни на один иностранный язык
У других народов есть схожие слова, но они не передают смысл, который они имеют в соловьиной
Некоторые украинские слова уникальны и не имеют точных соответствий в других языках, потому что они порождены нашими традициями и культурой. Ярким примером являются слова "кум" и "кума", которые часто трудно понять иностранцам.
Об этом рассказал эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа на своей Instagram-странице. У этих слов нет соответствий в других языках, потому что в украинской традиции кум и кума — это не просто крестные родители ребенка.
Став крестными родителями, они становятся частью семьи. Кумовство в Украине обычно создает крепкую связь между семьями на всю жизнь. Они становятся "родственниками" по выбору, а не по рождению. Кум и кума становятся близкими людьми, на которых можно положиться в сложные моменты, советчиками и друзьями.
В других языках нет специальных слов для выражения такой связи. Там используют термины "крестный отец" и "крестная мать", которые не передают глубины социальных и духовных связей, заложенных в украинских "кум" и "кума".
Какие еще украинские слова не имеют аналогов в других языках
Это не единственные уникальные слова украинского языка. Также невозможно точно перевести такие понятия как:
- побратим — не просто друг, а человек, с которым имеешь глубокую, почти братскую связь (в основном используется в военном контексте)
- берегиня — символический образ женщины-защитницы рода, дома, традиций
- злагода — гармония в отношениях, но с оттенком общности и внутреннего мира
- затишок – это не только о мягком пледе, а о внутреннем покое, гармонии и ощущении безопасности
- толока — совместная бесплатная работа общины (с элементом взаимопомощи и праздничности)
Ранее "Телеграф" публиковал быстрый тест на знание украинского языка. Эти семь смешных слов знают далеко не все.