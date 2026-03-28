Перевірте свою українську. Ці сім кумедних слів знають далеко не всі (швидкий тест)

Перевірте себе та позмагайтеся з друзями

Українська мова набирає все більшої популярності, чимало російськомовних українців відмовляються від мови агресора. Солов'їна дуже багата та різноманітна залежно від регіону, тому інколи ми можемо не знати тих чи інших слів.

Короткий тест, який допоможе перевірити свій рівень знання кумедних українських слів, опублікував сайт materynka.com. Оберіть що, на вашу думку, означають ці слова, а потім звіртеся з правильними відповідями.

Що означає:

1) Чвиря — негода, сльота; лікарська рослина; незграбна дитина

2) Опецьок — назва гриба; синонім слова "лопата", мала дитина

3) Обценьки — господарський інструмент; посуд, зброя

4) Кептарик — вид капелюха; хутряний кожух без рукавів; чоловічі штани

5) Пуцьвірінок — брунька на дереві; ягода, безпере пташеня

6) Яку людину називають "суціга" — хитру, незграбну, боягузливу

7) Прицюцькувата людина — набридлива, не сповна розуму, пихата

Що означають ці слова

Правильні відповіді

1) Чвиря — негода, сльота

2) Опецьок — товста, незграбна дитина

3) Обценьки — ручний слюсарний або столярний інструмент

4) Кептарик — традиційний український хутряний кожушок без рукавів, популярний у Карпатах

5) Пуцьвірінок — маленьке, неоперене пташеня

6) Суціга — хитра людина, пройдисвіт

7) Прицюцькувата людина — недоумкувата людина

