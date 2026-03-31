Перевірте себе та друзів. Ці 8 українських слів знають не всі (швидкий тест)

Олена Руденко
Українська мова народилася з краси нашої землі Новина оновлена 31 березня 2026, 14:33
Українська мова народилася з краси нашої землі.

Ніколи не пізно дізнатися нові слова

Українська мова дуже різноманітна. Є слова, які вживають всі, а є й такі, які знає не кожен.

Короткий тест, який допоможе перевірити свій рівень знання української, опублікував сайт mamabook.com.ua. Пройшовши його, ви або переконаєтеся у багатстві власного словникового запасу, або вивчите нові слова. Оберіть що, на вашу думку, означають ці слова, а потім звіртеся з правильними відповідями.

Дайте відповіді:

1) На якого чоловіка кажуть "бурлака" — одинокого; ледащого; брехливого

2) Як інакше називають дитину-байстрюка — харциз; бахур; харпак

3) Що створює жінка, яка працює модисткою — прикраси; жіночі капелюшки; танцювальне взуття

4) Яку лікарську рослину в народі називають "рум’янок" — ромашка; меліса; валеріана

5) Як зрозуміти значення слова "суголосний" — тихий; гучний; співзвучний

6) Що таке "віхоть" — стара тканина, розбитий посуд, зношене взуття

7) "Обабіч" — це як — на обидва боки, позаду, останній у черзі

8) Що означає діалектизм "кукібник" — люб’язний чоловік, дбайливий чоловік, жадібний чоловік

Правильні відповіді:

  • 1) Одинокого
  • 2) Бахур
  • 3) Жіночі капелюшки
  • 4) Ромашку
  • 5) Співзвучний
  • 6) Стара тканина
  • 7) На обидва боки
  • 8) Дбайливий чоловік

