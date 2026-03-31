Перевірте себе та друзів. Ці 8 українських слів знають не всі (швидкий тест)
Ніколи не пізно дізнатися нові слова
Українська мова дуже різноманітна. Є слова, які вживають всі, а є й такі, які знає не кожен.
Короткий тест, який допоможе перевірити свій рівень знання української, опублікував сайт mamabook.com.ua. Пройшовши його, ви або переконаєтеся у багатстві власного словникового запасу, або вивчите нові слова. Оберіть що, на вашу думку, означають ці слова, а потім звіртеся з правильними відповідями.
Дайте відповіді:
1) На якого чоловіка кажуть "бурлака" — одинокого; ледащого; брехливого
2) Як інакше називають дитину-байстрюка — харциз; бахур; харпак
3) Що створює жінка, яка працює модисткою — прикраси; жіночі капелюшки; танцювальне взуття
4) Яку лікарську рослину в народі називають "рум’янок" — ромашка; меліса; валеріана
5) Як зрозуміти значення слова "суголосний" — тихий; гучний; співзвучний
6) Що таке "віхоть" — стара тканина, розбитий посуд, зношене взуття
7) "Обабіч" — це як — на обидва боки, позаду, останній у черзі
8) Що означає діалектизм "кукібник" — люб’язний чоловік, дбайливий чоловік, жадібний чоловік
Правильні відповіді:
- 1) Одинокого
- 2) Бахур
- 3) Жіночі капелюшки
- 4) Ромашку
- 5) Співзвучний
- 6) Стара тканина
- 7) На обидва боки
- 8) Дбайливий чоловік
