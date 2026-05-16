Ніякої прострочки. Які продукти може безкоштовно роздавати "АТБ"

Деякі товари зараз просто утилізують

На тлі інформації про можливу безкоштовну видачу великими мережами, такими як "АТБ", продуктів, виникає питання: а що входитиме в цей перелік. Адже чимало людей може подумати про вкрай зіпсовані продукти.

Однак штучний інтелект, до якого звернувся "Телеграф", аби отримати відповіді, каже про майже звичайні товари.

На думку ШІ, до переліку можливих безкоштовних продуктів можуть увійти не гнилі овочі чи тухле м'ясо, а ті продукти, які втратили товарний вигляд. Адже за будь-яких умов, платить покупець за них чи отримує безкоштовно, вони мають бути безпечними.

Які товари можуть роздавати в "АТБ":

Бакалія з пошкодженою упаковкою: Пачка гречки або цукру, що надірвалася, пом’яті консервні банки. Продати їх не можна, а продукт усередині абсолютно нормальний.

Продукти "на межі": Хліб, термін якого спливає через 12-24 години, молочка або ковбаси за 1-2 дні до кінця терміну.

Овочі та фрукти: "Некрасиві" яблука, трохи зів'яла зелень або морква з тріщинами.

Сезонні товари: Цукерки у новорічних коробках після 1 січня або паски після свят.

Зауважимо, що зараз майже усі ці товари продають за уціненою ціною, тобто на 45-60% дешевше. Втім є продукти, які під цю категорію не потрапляють, зокрема хліб.

