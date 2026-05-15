Світоліна — Гофф: де і коли дивитися, прогноз на фінал турніру у Римі

Саме у Римі українка виграла свій перший "тисячник" у кар’єрі

У суботу, 16 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№10 WTA) зіграє у фіналі турніру WTA 1000 у Римі (Італія). Суперницею українки стане американка Коко Гофф (№4 WTA).

Що потрібно знати

Світоліна зіграє свій 6-й фінал на такому рівні

Гру можуть не показати в Україні

Букмекери на боці американки

На думку букмекерів, Гофф є фавориткою зустрічі, повідомляє "Телеграф". Фахівці vbet надають більше шансів на перемогу американки.

На успіх українки можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,23. У той самий час тріумф Коко оцінюється коефіцієнтом 1,65. Таким чином, ймовірність перемоги Світоліної становить 45%, а Гофф — 61% при маржі букмекерів у 6%.

Турнір у Римі на території України мав транслювати телеканал і платформа Setanta Sports, проте через неназвані проблеми Setanta Sports не може показати вирішальні матчі, через що телеканал критикують в мережі. Якщо ситуація до початку гри зміниться, у цій статті оперативно повідомимо про це. Зазначимо, фінал Світоліна — Гофф розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, Еліна зіграє свій 25-й фінал на рівні WTA-туру та боротиметься за свій 20-й титул. На турнірах WTA 1000 це буде шостий фінал для українки (4 перемоги). Примітно, що свій перший "тисячник" Еліна виграла саме у Римі у 2018 році.

Нагадаємо, на початку травня 2026 року українська тенісистка Марта Костюк виграла свій перший "тисячник" у кар’єрі. У фіналі українка обіграла першу ракетку Росії.