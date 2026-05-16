Головне не вік, а досвід. На яких роботах людей 50+ цінують найбільше

Деякі зі сфер потребують наявності великого досвіду

Наразі на ринку роботи критично не вистачає фахівців, зокрема медицина та певні сегменти освіти. Саме ці сфери можуть спробувати для роботи люди старше 50 років.

Про це "Телеграфу" розповіла доктор економічних наук, професор, завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи Ірина Курило. За її словами, люди 50+ стикаються не тільки з проблемою віку під час пошуку роботи, а й з вимогами ринку.

Адже престижні роботи з великою зарплатою потребують відповідних навичок та постійного навчання. Тому не завжди людям старшого віку може щастити в тій чи іншій галузі.

Відповідаючи на питання, в яких професіях люди 50+ можуть бути більш затребувані, Курило каже: "Може не всі сегменти освіти, але це й зараз так є. Дефіцит медиків критичний, досвідчений лікар та медсестра, особливо з базою пацієнтів, завжди будуть в силі, поки зможуть працювати. А що ще? Бухгалтерський облік".

Також професор додає, що податкова система потребує людей, які працюють з нею не один рік та мають великий досвід. Звісно, тут слід враховувати когнітивні здібності. Крім того, люди 50+ потрібні й в агросекторі, логістиці тощо.

Курило пояснює, що на ринку є професії, які потребують саме старших людей з великим досвідом. Головне, щоб у них були сили та можливість працювати. Проте є й сегменти, так би мовити, більш сучасні, де людям 50+ може бути вкрай важко.

"Можна спробувати репетиторство, менторство, не обов'язково шкільне, або там, де працювати треба руками. Наразі деякі види робітничих професій або побутових послуг, ті ж сантехніки, електрики на вагу золота. Серед них багато людей літніх. Або, якщо людина вже не може працювати у відповідній сфері, то вона цілком може бути майстром виробничого навчання", — каже професорка.

Де потрібні люди старше 50 років

За її словами, наразі люди 50+ мають не тільки досвід, а й якісну освіту, тому їх цінують. Особливо якщо говорити про енергетиків, техніків тощо.

"Мені здається, більше прикладних навичок має старша школа. Навіть дуже-дуже вікові люди можуть бути корисними, тобто передавати свої знання. В умовах війни ці інженерно-технологічні речі дуже важливі", — пояснює Курило.

Резюмуючи, вона додає: "Якщо людина 50+ готова, має досвід і готова мінімально дружити з цифровими інструментами, до прикладу, базовий софт, менеджери, Zoom, то вона може бути конкурентоспроможною, особливо в умовах, коли є дефіцит молодших кадрів".

