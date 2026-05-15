Треба цілий статок. Скільки коштує відкрити одне "АТБ" в 2026 році

На ціну вплинув й дефіцит кадрів на ринку

Чимало українців вважають, що відкриття свого супермаркету — це прибутковий бізнес. Однак сам процес створення та будівництва може влетіти в копієчку.

"Телеграф" вирішив порахувати, скільки у 2026 в середньому коштуватиме відкриття магазину "АТБ". Зауважимо, що торік співвласник мережі роздрібної торгівлі "АТБ" Віктор Карачун вже називав ціни. Саме їх використовував штучний інтелект, аби вирахувати актуальну вартість.

У 2025 загальна сума інвестиції в новий магазин складала приблизно $2,5 млн. Сюди входить і земля, а це 1 400 м² торгової площі, обладнання та ремонт. Втім у 2026 цифри стали в рази більшими. На це вплинув не тільки курс долара, а й дефіцит кадрів.

Скільки коштує відкрити АТБ у 2026

Найдорожчим залишається будівництво павільйону. Цьогоріч воно може коштувати 25 000–40 000 грн/м². За рік ціна зросла на 15-20% через відсутність кваліфікованих кадрів, що змусило майстрів підняти вартість послуг.

Окрім того, нові стандарти будівництва додають витрат на 1-28% залежно від об'єкта. Тут йдеться й про закупку генератора відповідної потужності, й про встановлення енергоощадливої техніки. Також на ціну вплинув й курс долара, який з моменту заяв Карачуна, змінився приблизно на 4 грн.

Враховуючи усі фактори, можна сказати, що у 2026 відкрити одне "АТБ" коштує десь $2,8–3,1 млн (у середньому ~$3 млн), тобто 130-136 млн грн. Однак у великих містах, де ціна землі та послуг вища, вартість може сягати $3,25 млн.

