Кримський міст "стоїть" з ночі. Що сталось та чому окупанти перелякались

Рух поїздів затримується на понад 3 години

У ніч на 16 травня окупанти перекрили Кримський міст. Рух транспорту та поїздів призупинено з 2 ночі.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що основною причиною стала загроза атаки БПЛА, які летіли в сторону Криму вночі.

"Керченський міст закрито для руху, освітлення вимкнено. Рух автотранспорту перекрито вже 6 годин (з 2:22)", — пишуть медіа.

Також відомо, що в Краснодарському регіоні та з боку Криму затримано 8 пасажирських поїздів. Вони запізнюються від 30 хвилин до 3,5 години. Пасажирам вже пообіцяли безкоштовна надати воду та їжу.

Місцева влада закликає людей дотримуватись спокою та вказівок служби, а також триматись подалі від мосту. Наразі невідомо, коли відновлять рух Кримським мостом.

Історія найпотужніших атак на міст

8 жовтня 2022 року. На Керченському мосту стався вибух. Відомо, що тоді спецоперацію організувала Служба безпеки України. Було використано вантажівку з 21 тонною вибухівки. В результаті, частина мосту впала в море, а на залізничній колії спалахнули цистерни з пальним.

Наслідки удару по Кримському мосту 8 жовтня 2022 року

17 липня 2023 року. Служба безпеки України атакувала Кримський міст морськими дронами власної розробки Sea Baby. Було запущено п’ять дронів, які рухалися понад 20 годин двома групами у напрямку об'єкта: два попереду та три позаду. Тоді з ладу вивели одразу дві складові мосту: залізничну і автомобільну.

Наслідки удару по Кримському мосту 17 липня 2023 року

3 червня 2025 року. СБУ влаштувала підрив біля опори Кримського мосту, застосувавши понад тонну вибухівки. Тоді під водою біля ключових опор двічі закладали вибухівку вагою по 1100 кілограмів. В результаті підводні частини опор були пошкоджені на рівні дна.

Для довідки

Кримський міст (Керченський) — транспортний перехід через Керченську протоку. Він складається з двох розташованих поруч мостів — залізничного й автомобільного, які сполучають Керченський й Таманський півострови через острів Тузлу й Тузлинську косу. Автомобільну частину було відкрито 15 травня 2018 року, залізничну — 25 грудня 2019 року для пасажирського транспорту і 30 червня 2020 року для вантажного.

