Невидима роль у природі: як змії забезпечують виживання улюблених символів України

Навіть такі суперечливі створіння потрібні у природі

Змії, яких люди часто бояться та знищують, необхідні для життя лелек, яких вважають символом України. Плазуни входять до кормової бази цих птахів.

Лелека вполював змію. Фото: depositphotos

Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, змії виступають важливим джерелом харчування для лелек.

"Дуже велику частку їх (лелек, — ред.) раціону складають саме змії. Ми часто забуваємо, скільки змій така птаха має з'їсти, щоб розправити крила і радувати нас своєю появою десь на стовпі, чи на полі", — зазначив фахівець.

Лелеки харчуються зміями. Ілюстрація "Телеграф"/ШІ

Чому лелек вважають символом України

Ці птахи, яких в різних регіонах називають також чорногуз, бусол, або гайстер, є одними з найулюбленіших в нашій країні. Лелеки вважаються символом любові до рідної домівки та патріотизму.

Ці птахи настільки прив'язані до своїх гнізд, що долаючи тисячі кілометрів після зими в Африці, вони завжди повертаються на те саме місце — до своєї української стріхи чи дерева. Як і українці, які часто (і навіть зараз через війну) змушені були залишати рідну землю, але назавжди зберігають любов до неї та повертаються за першої нагоди.

