"Маленький прибиральник". Поведінка хижака в Києві здивувала українців (відео)

Навесні у тварин починається гніздування

У Києві місцеві побачили дивну картину. Адже їжак в одному з районів збирав у зуби сміття.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що дику тварину побачили на Позняках.

На відео видно, як їжак з купи листя та сміття бере в зуби частину цього добра та тікає. У коментарях користувачі зазначали, що ймовірніше причиною такої дивної поведінки стало гніздування. Нібито їжак збирає матеріали для будування гнізда, аби народити там нащадків.

До слова, без зауважень про те, що деякі тварини чистоплотніші за людей не обійшлось. Користувачі писали:

Цікаво, нащо йому воно.

Гніздо робить, будуть маленькі лисі їжачки.

Буде робити гніздо, це її будинок, їжака.

Їжачків багато розвелось по Києву.

Навіть їжачок знає, що треба чистоту підтримувати.

Для довідки

Їжак — це комахоїдний хижак, який веде переважно нічний спосіб життя. Вони полюють на жуків, личинок, гусениць та інших комах. Також можуть нападати на хребетних, зокрема рептилій та амфібій.

Зазвичай їжаки народжують переважно один раз на рік, у травні або червні, після виходу із зимової сплячки. Вагітність триває від 5 до 6 тижнів. Вигодовує мати потомства спочатку молоком, а згодом впольованою здобиччю. Самці не утворюють стійких пар після спарювання, тому самка сама будує гніздо та виховує потомство.

Новонароджені їжаки

Раніше "Телеграф" розповідав, чому на фронті та в складних умовах найкраще виживають метиси, а не породисті собаки.