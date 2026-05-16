Породистий пес на фронті — смертник: вчений пояснив, чому виживають тільки метиси

Чим тварина ближче до дикої форми, тим вищі її шанси на виживання

В зоні бойових дій значно більше шансів вижити мають безпородні собаки. Саме "двортер'єри" мають якості, які дозволяють адоптуватися до життя серед обстрілів та мін.

Пес у дворі свого зруйнованого дому в Богородичному, Донецька обл. Фото: Gaelle Girbes

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, чим собака ближча до дикої форми, в неї більше шансів вижити в екстремальних умовах.

"Виживають в першу чергу не породисті собаки в тих умовах, а намішані — метиси. "Двортер'єри", метиси. В них є ці характеристики, які дозволяють вижити в таких умовах", — пояснив фахівець.

Ігор Дикий. Фото: Ігор Дикий

За його словами, в цьому випадку працює природний добір. На війні це проявляється навіть сильніше, ніж у дикій природі.

"Це відбір по всіх параметрах: по висоті тулуба, по вазі. Вага залежить теж — собака і протипіхотна міна. На яку міну вона стане, скільки грам чи кілограм важить і так далі. І відповідно отак воно працює — природний добір або відсіювання", — розповідає зоолог.

Голодні собаки в Ізюмі, Харківська обл. Фото: Євген Керпатенко

Ігор Дикий додав, що кожного року формуються нові покоління собак. Війна триває вже п'ятий рік, відповідно собаки в зоні бойових дій народжуються фактично в диких умовах.

