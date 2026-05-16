Породистий пес на фронті — смертник: вчений пояснив, чому виживають тільки метиси
Чим тварина ближче до дикої форми, тим вищі її шанси на виживання
В зоні бойових дій значно більше шансів вижити мають безпородні собаки. Саме "двортер'єри" мають якості, які дозволяють адоптуватися до життя серед обстрілів та мін.
Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, чим собака ближча до дикої форми, в неї більше шансів вижити в екстремальних умовах.
"Виживають в першу чергу не породисті собаки в тих умовах, а намішані — метиси. "Двортер'єри", метиси. В них є ці характеристики, які дозволяють вижити в таких умовах", — пояснив фахівець.
За його словами, в цьому випадку працює природний добір. На війні це проявляється навіть сильніше, ніж у дикій природі.
"Це відбір по всіх параметрах: по висоті тулуба, по вазі. Вага залежить теж — собака і протипіхотна міна. На яку міну вона стане, скільки грам чи кілограм важить і так далі. І відповідно отак воно працює — природний добір або відсіювання", — розповідає зоолог.
Ігор Дикий додав, що кожного року формуються нові покоління собак. Війна триває вже п'ятий рік, відповідно собаки в зоні бойових дій народжуються фактично в диких умовах.
