Виходить з лісу і має пухнастий хвіст: яку дику тварину найчастіше можна побачити у великих містах

Хижак не боїться світлої пори дня і спокійно гуляє людними вулицями

Останнім часом у житлових кварталах українських міст все частіше помічають диких тварин. Мова йде за лисиць, адже останнім часом їх стало дуже багато.

Причини міграції до міст

Постійні бойові дії, артилерійські обстріли та безперервні вібрації від важкої техніки руйнують звичне середовище проживання диких звірів, змушуючи їх масово залишати ліси та лісосмуги у пошуках безпечніших і тихіших локацій. Через значне порушення природної кормової бази лисиці більше не можуть знайти достатньо їжі в дикій природі, тому вони все частіше приходять у міста, де альтернативним джерелом живлення стають переповнені сміттєві баки та стихійні звалища біля житлових будинків. Крім того, ситуацію ускладнює воєнний стан, через який у більшості регіонів діє сувора заборона на полювання; це призвело до відсутності штучного регулювання популяції та стрімкого збільшення кількості хижаків, яким стає затісно на їхніх звичних територіях.

Лисиця

Правила безпеки для мешканців

Для забезпечення власної безпеки та мінімізації ризиків варто дотримуватися кількох чітких правил. Категорично заборонено вступати в будь-який контакт із твариною, намагатися її погодувати або погладити, оскільки дикий хижак у місті завжди становить загрозу. Власникам тварин необхідно заздалегідь убезпечити домашніх улюбленців через обов'язкову вакцинацію від сказу та постійне використання повідків під час прогулянок. Щоб не приваблювати лисиць до житлових під’їздів, слід завжди щільно закривати сміттєві баки та не залишати харчові відходи у відкритому доступі. У разі безпосереднього контакту або укусу потрібно негайно промити рану великою кількістю води з милом і терміново звернутися до травмпункту для отримання професійної антирабічної допомоги.

Як поводитися з лисицею на вулиці. Інфографіка - ШІ

