На фронті з’являються "нові" собаки: природний відбір змінив їхню зовнішність і поведінку
Науковці фіксують різницю у розмірах, забарвленні та реакції тварин на людей
У зоні бойових дій в Україні формується нова популяція собак. Покинуті домашні тварини та народжені під час війни пси адаптуються до життя серед мін і обстрілів, а природний відбір, яким стала війна, змінює їхню поведінку та зовнішність.
Що потрібно знати:
- У прифронтових районах безпритульні собаки збиваються у зграї та полюють
- Нові покоління псів народжуються вже в дикій природі
- Війна стала фактором природного відбору для тварин
Зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, що такі безпритульні собаки збиваються в зграї, формують соціальні групи, а нові особини народжуються вже в дикій природі. Вони намагаються полювати.
Дикий, спільно з колегами з Польщі, проводив генетичне дослідження фронтових собак та їхньої популяції. Він пояснює, що такі собаки вже мають інший вигляд, ближче до дикої форми.
"Вони адаптуються до цих нових умов. Відповідно працює дуже сильно природний відбір, яким є війна: міни, обстріли тощо", — пояснює механізм зоолог. Живляться тварини тим, що здобудуть самі і дичавіють в таких умовах. Зокрема, більше стало собак середнього розміру — частиною природного відбору стали розтяжки, крізь які треба проходити, та й площа тіла для ураження уламками має бути меншою.
"Йдеться про такий середній розмір собаки — це раз, і власне, яка може сховатися в будь-яку нору, отвір труби, каналізацію, якусь іншу комунікацію від обстрілів", — пояснює фахівець.
Собаки на лінії фронту також можуть мати сформований рефлекс "людина — небезпека". Частина собак боїться людей у військовій формі. "У собак сформувався стійкий умовний рефлекс: коли заходили російські війська-окупанти на територію населених пунктів, що вони робили? Вони зазвичай заходили до хати, щоб мародерити або в будь-який двір. Перше, що робив свійський собака — захищав господаря і господарство. Логічно, що окупанти по собаці стріляли або били її, вдаряли ногами і так далі", — зауважив Дикий.
Довідково: у дослідженні науковці виявили й інші зміни, притаманні не домашнім тваринам, а диким. Зауважимо, зміни настали дуже швидко — за час повномасштабного вторгнення. Зокрема, рідше трапляються надто видовжені чи короткоморді породи, зменшується маса тіла, частіше зустрічаються стоячі вуха та прямий хвіст, менше білих плям у забарвленні.
