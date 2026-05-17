"Маленький уборщик". Поведение хищника в Киеве удивило украинцев (видео)
Весной у животных начинается гнездование
В Киеве местные увидели странную картину. Ведь еж в одном из районов собирал в зубы мусор.
Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что дикое животное увидели на Позняках.
На видео видно, как еж из груды листьев и мусора берет в зубы часть этого добра и убегает. В комментариях пользователи отмечали, что более вероятной причиной такого странного поведения стало гнездование. Якобы еж собирает материалы для строительства гнезда, чтобы родить там потомков.
К слову, без замечаний о том, что некоторые животные чистоплотнее людей не обошлось. Пользователи писали:
- Интересно, зачем ему это.
- Гнездо делает, будут маленькие лысые ежики.
- Будет делать гнездо, это ее дом, будут ежата.
- Ёжиков много развелось по Киеву.
- Даже ежик знает, что нужно чистоту поддерживать.
Для справки
Ёж — это насекомоядный хищник, ведущий преимущественно ночной образ жизни. Он охотится на жуков, личинок, гусениц и других насекомых. Также может нападать на позвоночных, включая рептилий и амфибий.
Обычно ежи рожают преимущественно раз в год, в мае или июне, после выхода из зимней спячки. Беременность длится от 5 до 6 недель. Выкармливает мать потомства сначала молоком, а впоследствии пойманное добычей. Самцы не образуют стойких пар после спаривания, поэтому самка сама строит гнездо и воспитывает потомство.
