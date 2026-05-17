"Маленький уборщик". Поведение хищника в Киеве удивило украинцев (видео)

Весной у животных начинается гнездование

В Киеве местные увидели странную картину. Ведь еж в одном из районов собирал в зубы мусор.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что дикое животное увидели на Позняках.

На видео видно, как еж из груды листьев и мусора берет в зубы часть этого добра и убегает. В комментариях пользователи отмечали, что более вероятной причиной такого странного поведения стало гнездование. Якобы еж собирает материалы для строительства гнезда, чтобы родить там потомков.

К слову, без замечаний о том, что некоторые животные чистоплотнее людей не обошлось. Пользователи писали:

Интересно, зачем ему это.

Гнездо делает, будут маленькие лысые ежики.

Будет делать гнездо, это ее дом, будут ежата.

Ёжиков много развелось по Киеву.

Даже ежик знает, что нужно чистоту поддерживать.

Для справки

Ёж — это насекомоядный хищник, ведущий преимущественно ночной образ жизни. Он охотится на жуков, личинок, гусениц и других насекомых. Также может нападать на позвоночных, включая рептилий и амфибий.

Обычно ежи рожают преимущественно раз в год, в мае или июне, после выхода из зимней спячки. Беременность длится от 5 до 6 недель. Выкармливает мать потомства сначала молоком, а впоследствии пойманное добычей. Самцы не образуют стойких пар после спаривания, поэтому самка сама строит гнездо и воспитывает потомство.

