Трамп публічно вказав Меланії на її місце: випливло викривальне відео
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Глава Білого дому випадково проговорився в інтерв’ю
Навколо сімейних негараздів Дональда і Меланії Трамп розгорілося нове обговорення через архівне висловлювання політика. Деталі їхніх незвичайних умов проживання отримали нові підтвердження після того, як у мережі випливло відео з коментарями самого глави Білого дому.
В інтернеті поширився відеоролик, де Трамп згадує про обшуки ФБР у його маєтку в Палм-Біч, які відбулися у серпні 2022 року. Спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті, він випадково натякнув на суворі кордони усередині сім’ї.
Трамп обурився діями спецслужб і підкреслив, що агенти порушили особистий простір його рідних: "Вони влаштували масштабний обшук у моєму домі. Вони зайшли на територію моєї дружини та мого сина (Беррона Трампа — ред.). Те, що вони зробили, — це ганьба".
🚨 Trump is dancing on the deep state's grave today 🤣— Nick Sortor (@nicksortor) August 25, 2025
"They raided Mar-a-Lago, went to my son's area, my wife's area. What they did is a DISGRACE
But how did it work out? Let's see, we are in the Oval Office. I guess it didn't work out too well for them, did it?"🔥
"They are… pic.twitter.com/G5KXBu0VaU
Фраза про окрему "зону" Меланії миттєво розлетілася мережею. Користувачі сприйняли це як черговий доказ того, що подружжя тримається на дистанції навіть під одним дахом, повідомляє irishstar.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції США видало ордер на цей обшук через підозри у порушенні закону. Слідчі шукали секретні урядові матеріали та документи щодо національної безпеки, які Трамп міг незаконно вивезти з Білого дому під час свого першого президентського терміну.
Де живе Меланія Трамп?
Офіційним постійним місцем проживання Меланії вважається особняк Мар-а-Лаго у Флориді. Однак вона також регулярно проводить час у своїх розкішних апартаментах у Трамп-Тауер на Манхеттені та у Вашингтоні.
Після повернення Трампа на пост президента у січні 2025 року чутки про кризу у шлюбі спалахнули з новою силою. Біограф Майкл Вольф у своїй резонансній книзі "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа" ще раніше стверджував, що подружжя живе фактично порізно.
За даними автора, Трамп облаштував собі окрему спальню через дискомфорт у державній резиденції. Це стало першим випадком роздільного проживання президентського подружжя у Білому домі з часів Джона та Жаклін Кеннеді. Наразі пара публічно підтримує статус сім’ї, проте їхній 20-річний шлюб, за словами оточення, давно перетворився на формальність.