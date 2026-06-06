Трамп публічно вказав Меланії на її місце: випливло викривальне відео

Глава Білого дому випадково проговорився в інтерв’ю

Навколо сімейних негараздів Дональда і Меланії Трамп розгорілося нове обговорення через архівне висловлювання політика. Деталі їхніх незвичайних умов проживання отримали нові підтвердження після того, як у мережі випливло відео з коментарями самого глави Білого дому.

В інтернеті поширився відеоролик, де Трамп згадує про обшуки ФБР у його маєтку в Палм-Біч, які відбулися у серпні 2022 року. Спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті, він випадково натякнув на суворі кордони усередині сім’ї.

Трамп обурився діями спецслужб і підкреслив, що агенти порушили особистий простір його рідних: "Вони влаштували масштабний обшук у моєму домі. Вони зайшли на територію моєї дружини та мого сина (Беррона Трампа — ред.). Те, що вони зробили, — це ганьба".

🚨 Trump is dancing on the deep state's grave today 🤣



"They raided Mar-a-Lago, went to my son's area, my wife's area. What they did is a DISGRACE



But how did it work out? Let's see, we are in the Oval Office. I guess it didn't work out too well for them, did it?"🔥



"They are… pic.twitter.com/G5KXBu0VaU — Nick Sortor (@nicksortor) August 25, 2025

Фраза про окрему "зону" Меланії миттєво розлетілася мережею. Користувачі сприйняли це як черговий доказ того, що подружжя тримається на дистанції навіть під одним дахом, повідомляє irishstar.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США видало ордер на цей обшук через підозри у порушенні закону. Слідчі шукали секретні урядові матеріали та документи щодо національної безпеки, які Трамп міг незаконно вивезти з Білого дому під час свого першого президентського терміну.

Де живе Меланія Трамп?

Офіційним постійним місцем проживання Меланії вважається особняк Мар-а-Лаго у Флориді. Однак вона також регулярно проводить час у своїх розкішних апартаментах у Трамп-Тауер на Манхеттені та у Вашингтоні.

Особняк Мар-а-Лаго у Флориді. Фото: Getty Images

Після повернення Трампа на пост президента у січні 2025 року чутки про кризу у шлюбі спалахнули з новою силою. Біограф Майкл Вольф у своїй резонансній книзі "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа" ще раніше стверджував, що подружжя живе фактично порізно.

За даними автора, Трамп облаштував собі окрему спальню через дискомфорт у державній резиденції. Це стало першим випадком роздільного проживання президентського подружжя у Білому домі з часів Джона та Жаклін Кеннеді. Наразі пара публічно підтримує статус сім’ї, проте їхній 20-річний шлюб, за словами оточення, давно перетворився на формальність.