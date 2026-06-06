З Днем журналіста! Барвисті листівки та теплі привітання до свята

Цієї суботи українські журналісти відзначають професійне свято

Щороку 6 червня в Україні відзначається День журналіста – професійне свято працівників засобів масової інформації, газет, сайтів, телебачення та радіо. Цього дня прийнято вітати журналістів та висловлювати подяку за їхню роботу.

"Телеграф" підготував гарні листівки, картинки та привітання своїми словами, щоб ви могли привітати знайомих журналістів з їхнім святом у соцмережах та месенджерах.

Листівки та привітання на День журналіста

Із Днем журналіста! Гострого пера, легкого письма, розуміння редакторів і завжди лагідних дедлайнів!

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Вітаю зі святом! Бажаю неймовірного чуття на круті інфоприводи, ексклюзивні інтерв’ю та вибухові рейтинги.

З Днем журналіста! Нехай кожен твій матеріал знаходить відгук у серцях, а натхнення ніколи не бере творчої відпустки.

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Зі святом "акул пера"! Бажаю завжди бути в тренді, першими дізнаватися найцікавіше та підривати охоплення своїми текстами.

З професійним святом! Свободи слова, невичерпної енергії, залізобетонних нервів і лише добрих новин.

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Вітаю! Бажаю, щоб круті сюжети самі знаходили тебе, а робота приносила кайф, визнання та хороший дохід.

Із Днем журналіста! Нехай диктофон працює без збоїв, співрозмовники будуть щирими, а перегляди та лайки б’ють усі рекорди!

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Зі святом! Бажаю завжди опинятися у потрібному місці у потрібний час та створювати справжні шедеври на одному диханні.

Із Днем журналіста! Творчого польоту, невичерпного оптимізму, легкого пера і менше правок від редактора.

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Вітаю! Бажаю горіти своєю справою, але ніколи не вигоряти. Нехай кожен день дарує яскраві теми та круті знайомства.

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