Повернення Росії на Євробачення: чи можливо це, на думку ШІ

Заява директора Євробачення Мартіна Гріна про можливе повернення Росії на конкурс фактично відкрила одну з найболючіших дискусій для Європейської мовної спілки за останні роки. В інтерв’ю британському LBC він дав зрозуміти, що проблема була не стільки у самій країні, скільки у російському державному мовнику, який не зміг підтвердити незалежність від влади. І якщо ці умови колись зміняться — двері для повернення РФ теоретично можуть відкритися.

Але між словом "теоретично" і реальним поверненням Росії на сцену Євробачення — величезна прірва. "Телеграф" звернувся до ШІ із запитанням, чи зможе країна-агресорка повернутися на пісенний конкурс.

Після 2022 року конкурс змінився. Євробачення більше не існує у стерильному форматі "тільки музики", як би EBU (Європейська мовна спілка) не намагався це демонструвати. Будь-яке рішення щодо Росії автоматично стане політичним — навіть якщо організатори намагатимуться подавати його як суто технічне чи юридичне.

Навіть якщо Росія спробує повернутися через нового мовника або формально виконає вимоги EBU, залишається питання сприйняття. Бо для значної частини європейської аудиторії участь РФ під час війни виглядатиме як спроба "нормалізації" країни через попкультуру. А Євробачення — це конкурс, який живе не лише правилами, а й емоціями глядачів.

Директор Євробачення Мартін Грін.

Що може реально завадити поверненню Росії?

Насамперед — позиція самих країн-учасниць. Якщо кілька суспільних мовників почнуть публічно говорити про бойкот або погрожувати виходом із конкурсу, EBU навряд чи піде на ризик. Для організаторів стабільність шоу важливіша за повернення одного учасника.

Окремий фактор — спонсори та мовні партнери. Євробачення давно стало величезним телевізійним продуктом із мільйонними контрактами, і будь-який токсичний скандал напряму б’є по репутації конкурсу. Особливо зараз, коли EBU вже переживає хвилю критики через політичні суперечки навколо окремих країн.

