Водяна чи електрична тепла підлога: скільки коштує монтаж і яка швидше окупиться

Багатоповерхівки мають нюанс

Ефективно та якісно опалювати будинок взимку замість котла може й тепла підлога. Хоча витрати на її монтаж подекуди небюджетні, однак результат того вартує.

"Телеграф" розповість, яку підлогу краще обрати водну чи електричну, а також скільки приблизно коштуватиме її встановлення. Зауважимо, що ціни можуть відрізнятись залежно від матеріалів, курсу валюти та місця закупок.

У чому різниця між водяною та електричною теплою підлогою

Водяна тепла підлога працює від котла або теплого насоса. Під час її монтажу на підлогу монтують труби, якими циркулює гаряча вода. Ця система дозволяє рівномірно та економно опалювати будинок. Втім, є нюанс: установка потребує стяжки, колектора та підключення до котла. До того ж у багатоповерхівках водяна тепла підлога заборонена законом.

Водяна тепла підлога

Електрична тепла підлога — це коли на підлогу кладуть нагрівальний кабель або мат. Монтаж такого типу простіший та не потребує стяжки тощо. Однак після встановлення та початку використання значно зростуть тарифи на комуналку.

Елекрична тепла підлога

Скільки коштує зробити теплу підлогу

Водяна тепла підлога. Витрати для кімнати 10 кв. м:

Матеріали (труби, утеплювач, кріплення) — приблизно 3 500–4 000 грн;

Змішувальна група + колекторна шафа — ще 16 000–17 000 грн (одноразово на весь об'єкт);

(одноразово на весь об'єкт); Монтаж — від 250 до 520 грн/кв. м.

Разом під ключ для кімнати 10 кв. м коштує близько 29 000–30 000 грн, а для квартири 60 кв. м — від 80 000 грн і вище.

Водяна та елекрична тепла підлога

Електрична тепла підлога. Витрати:

Комплект під ламінат — від 3 194 грн/кв. м, під плитку (мати) — від 3 915 грн/кв. м;

Монтаж — від 250 до 650 грн/кв. м, середня ціна близько 400 грн/кв. м.

Ціна для однієї кімнати 10 кв. м — разом із матеріалами та роботою становить 35 000-45 000 грн.

Що швидше окупиться

Фактично окупається лише водна тепла підлога за 5-8 років. Адже знижуються витрати на газ. Втім ціна монтажу велика, а також не слід забувати про регулярний догляд за системою.

Електрична підлога майже не окупається за рахунок витрат на електроенергію, особливо якщо ставити на весь будинок. Втім це гарна альтернатива поганому опаленню або його відсутності. Крім того, чимало людей ставлять її лише на кілька кімнат — ванна, дитяча тощо.

Що краще: радіатор, водяна чи елекрична тепла підлога

Підсумовуючи, можна сказати, що водна підлога варіант для приватних будинків, де роблять капітальний бюджет. Електрична — для квартир та окремих кімнат.

