Ніяких "Лариска": які ще варіанти імені Лариса використовують в українській мові

Є п'ять простих та розмовних форм імені

Ім’я Лариса добре відоме, але не всі знають, скільки форм воно має в українській мові. Деякі з них сьогодні звучать рідко, але доволі ніжно та цікаво.

Мовознавець Адам Діденко зазначив, що Ларису можна називати п’ятьма різними варіантами, які часто використовують у повсякденному спілкуванні.

Серед них:

Ларисочка;

Ларисуля;

Ларисуня;

Ларисонька;

Лора.

Що означає це ім’я

Ім’я Лариса має давню та цікаву історію походження. За однією з версій, воно походить від латинського слова larus, що означає "чайка".

Інша версія пов’язує ім’я з давньогрецькою мовою, де слово λάρος також перекладається як "чайка" або "приємна, мила". У міфології згадується німфа Ларісса, пов’язана з регіоном Фессалія. За легендою, після її загибелі на честь дівчини було названо місто Ларісса, яке згодом стало сучасною Ларисою. Це місто також відоме тим, що тут жив і працював Гіппократ.

Крім того, назва "Лариса" зустрічається і в геральдиці — як польський дворянський герб, пов’язаний із родами фессалійського походження.

