Не кличте його "Русіком": як лагідно звернутися до чоловіка з іменем Руслан

Ім’я Руслан є досить популярним в Україні, проте багато хто досі використовує зросійщені чи суржикові форми, намагаючись назвати його володаря пестливо.

Наставник з техніки мовлення Адам Діденко розповів, як правильно та милозвучно звертатися до Русланів солов’їною. Детальніше розповість "Телеграф".

Якщо у вашому оточенні є чоловік чи хлопчик із цим прекрасним ім'ям, варто забути про чужомовні варіанти. Українська мова має безліч чудових, ніжних та ласкавих відповідників для цього імені.

Як ласкаво назвати Руслана українською:

Русланчик

Русик

Руся

Русечка

Русенька

Окрему увагу мовознавці звертають на правильне використання імені під час безпосереднього звернення. Так, у кличному відмінку правильно говорити: Русику або Русе (наприклад: "Русику, ходи-но сюди!" чи "Привіт, Русе!").

Що означає імʼя

До речі, це ім'я має глибоку історію та потужну енергетику. Воно тюрксько-перського походження і у перекладі означає "лев" (зі старотюркського слова Arslan).

Це ім'я здавна пов'язували з відвагою, силою та благородством, адже лев — цар звірів. Завдяки легендам та народному епосу воно набуло значення "хоробрий воїн" або "богатир". Вважається, що чоловіки з цим ім'ям мають сильний характер, природні лідерські якості та завжди готові захищати своїх близьких.

