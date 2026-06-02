Від Віри до Роні: українські форми імені Вероніка, які здивують

Ім'я Вероніка знайоме багатьом, але далеко не всі знають, скільки в нього є гарних українських варіантів звернення. Деякі з них можуть здивувати, адже на перший погляд вони навіть не асоціюються з повною формою імені.

Фахівець із техніки мовлення Адам Діденко пояснив, які є українські форми імені Вероніка. Детальніше про це розповідає "Телеграф".

Серед них:

Віра;

Віка;

Ніка;

Нічка;

Нікуся;

Роня;

Рона;

Ронюша;

Вероничка;

Вірочка;

Верона.

Що означає ім'я Вероніка

Ім’я Вероніка має давньогрецьке походження. Його пов'язують із формою Ференіка (Береніка), що перекладається як "та, що приносить перемогу", "переможна" або "істинна".

Вважається, що ім’я споріднене з ім’ям давньогрецької богині перемоги Ніки, тому скорочення Ніка є не лише популярним, а й історично обґрунтованим.

Історія імені

Спочатку ім’я було поширене в Стародавній Греції, а згодом потрапило до Риму та інших європейських країн. У християнській традиції Вероніку пов’язують із жінкою, яка, за переказами, подала Ісусу хустку на шляху до Голгофи. Саме тому ім’я набуло широкого поширення в Європі.

У середньовіччі форма Вероніка остаточно закріпилася в багатьох мовах і стала однією з найвідоміших жіночих імен.

