Дістав пирій? Є лише 4 способи ефективної боротьби з цим лиходієм

Є відразу кілька перевірених способів, як раз і назавжди перемогти впертий бур’ян — і краще їх комбінувати

Копаєте, спаєте, але пирій знову і знову вилазить нагору? Нахабна зелена поросль швидко поширюється по всій ділянці і просто сміється з невдахи дачника? Є лише 4 перевірені способи боротьби з цим бур’яном.

Відразу варто нагадати, що пирій не росте аби де і аби як. Поява його на ділянці — це сигнал про те, що грунт занадто щільний, важкий, і природа самотужки намагається відновити родючість . Адже коріння пирію своєю силою розпушує грунт, забезпечуючи волого- та повітрообмінні процеси, важливі для всієї мікрофлори.

Але в пирію своя місія, а в садівника-городника — своя. Що робити? Відповідь одна — лише системним, тобто комплексним підходом, можна вирішити завдання. Тобто потрібно не просто позбутися пирію, а й покращувати свою землю, працюючи біопрепаратами, користуючись мульчею та шукаючи найбезпечніші для обох сторін способи праці. Потрібно не лише брати в землі, а й віддавати.

Як знищити пирій на городі. Інструкція підготовлена за допомогою ШІ

Питання ж про те, як позбутися пирію, має лише 4 рішення:

Механічний спосіб: копаємо грядки вилами, які акуратно "потрошать" ґрунт і витягують з нього білі довгі нитки-коріння пирію. Так, важко, але безпечно та надійно. Закриваємо пирію світло за допомогою будь-яких покривних матеріалів, будь то агроволокно (брати товсте чорного кольору), агротканина (це буде ще краще). Для простих дачників хорошу службу можуть послужити старі килими, лінолеум, руберойд, товстий картон та інше. За сезон без додаткових зусиль ваша ділянка перетвориться на чисту землю. Це теж безпечно, хоч і довго. Хімічний, за допомогою гербіцидів вибіркової дії (наприклад, Агіл чудово працює тільки по пирію і його злаковим побратимам-бур’янам) або гербіцидів суцільної дії "Раундап", "Ураган Форте" та інше. Останні знищують усе зелене поспіль. Садити культурні рослини після них потрібно згідно з термінами очікування, вказаними в інструкції. Хімія працює швидко, але використовувати її потрібно вкрай обережно та обмежено. Біологічний спосіб передбачає посів сидератів, чия коренева система поступово витіснятиме пирій, або принаймні не дозволять йому поширюватися далі по ділянці. Йдеться про люпин, гречку або гірчицю.

Не варто розраховувати виключно на якийсь спосіб. Позбавлятися пирію слід системно, виходячи з ваших потреб та можливостей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно підгодовувати рослини дріжджами – це народне добриво обійдеться вам у копійки, але дуже ефективно.