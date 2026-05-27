Черешня та вишня буде без черв’яків: не всі садівники знають цей секрет

Урожай гарних чистих ягід можна отримати лише за дві обробки

Після складної зими 2025-2026 рр. не всі дачники можуть похвалитися багатим урожаєм вишні та черешні, а ціни на них вже злетіли до небес. І якщо зараз пропустити момент і вчасно не обробити, то найсмачнішими фруктами ласуватимуть черв’яки, а точніше личинки вишневої мухи.

Хтось із садівників обробляє плодові дерева мало не щотижня, а інші навпаки, махнуть рукою і просто чекають на врожай. Мовляв, наші дідусі-бабусі підходили до вишні у двох випадках: коли садили дерево та коли збирали врожай.

На жаль, ці часи минули, і обробки зараз є обов’язковими. От тільки, знаючи деякі нюанси, можна обійтися лише двома обробками, щоб гарантувати: ваша вишня не буде червивою, а традиційні українські вареники з вишнею принесуть лише позитивні емоції.

Як варіант, ті садівники, що особливо переживають за свої вишні-черешні, можуть вже зараз, у другій половині травня, робити обробки від шкідників. Але обприскувати доведеться все поспіль, усі місця, де тільки можуть бути різні попелиці та листоблошки, бо їх виділеннями і харчується новонароджена вишнева муха. Додатково можна використовувати препарати-регулятори росту комах Люфокс, Матч, Корморан та ін. Це допоможе стерилізувати вишневу муху. Але проблемою можуть стати сусідні необроблені сади, звідки залітатиме цілком собі повноцінна муха.

Найоптимальніший спосіб захисту від вишневої мухи:

Перша обробка від вишневої мухи повинна проводитись на 10-12 день після початку літа. Найчастіше цей період збігається з початком зміни фарбування ягід від зеленого до солом’яного, коли вишня чи черешня розм’якшуються.

Друга обробка — через 10-12 днів після першої, але не пізніше ніж за 10-15 днів до зняття врожаю (залежно від терміну очікування вибраного препарату).

Інше важливе питання – а чим конкретно обробляти вишні та черешні від вишневої мухи? Перелічимо найпопулярніші фунгіциди.

"Золотий стандарт" у сучасному системному захисті саду від вишневої мухи — це препарат Ексірель (10-15 мл на 10 л води). У Польщі поважають Мовенто та найчастіше використовують його (5 мл на 10 л води). Старий перевірений фунгіцид, що вже став класикою, це Моспілан (2.5-5 г на 10 л води) або його український аналог-дженерик Мостарт.

Що зробити, щоб вишня і черешня були без черв'яків. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

В органічному садівництві від вишневої мухи рятує Спінтор (4-8 мл на 10 л води) або Натураліс (останній біопрепарат поки що в Україні не зареєстрований).

