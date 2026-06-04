Досить витрачати сили: 7 невбивних квітів, які приживуться на будь-якій ділянці

Не хочете бачити в саду кволі рослини, яким постійно потрібна увага?

7 невибагливих культур, здатних рости на одному місці 20 років: Астильба Лілійник Діцентра Клематис Півонії Хости Седум

Щовесни у продаж надходить величезна кількість декоративних рослин, і багато садівників поспішають купити щось нове для своєї ділянки. Ось тільки після урочистої посадки на новому місці виживають далеко від усіх. Хтось вимагає особливих добрив, а хтось постійно хворіє та потребує регулярних обробок.

Що такого посадити, щоб потім особливо не турбуватися та заощадити сили та кошти? Які декоративні рослини здатні бути красивими протягом років, але не вимагають особливої уваги догляду? Є такі.

Які посадити квіти, щоб не треба було доглядати. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Астильба

У саду зазвичай багато затінених місць, і астильба один з найефектніших тіньолюбних багаторічників. Ці рослини у формі чарівної волоті цвітуть кілька тижнів, але ви можете посадити кілька різних сортів у затінених місцях, щоб насолоджуватися яскравими фарбами протягом усього сезону.

Лілійник

Лілійник не дарма називають лілеєю для лінивого садівника, адже "невибагливість" практично його ім’я. Різноманітність кольорів і здатність рости як на повному сонці, так і в півтіні роблять його улюбленцем багатьох квітникарів.

Діцентра

Цю квітку ще називають "серцем, що кровоточить" або "маминим серцем". Оригінальні квіти розпускаються провесною, а потім листя практично зникає з ділянки до наступного року. Діцентра любить тінисте місце з вологим грунтом.

Діцентра

Клематис

Ця ліана з пишними яскравими квітами легко і швидко підкорює будь-які вертикальні простори, будь то спеціальні опори або проста сітка-рабиця. Хоча клематиси вважаються сонцелюбними рослинами, багато хто може бути посаджений у тіні і все одно цвістиме з кінця весни до початку літа, а деякі сорти і довше.

Півонії

Півонії живуть мало не вічно) Вони прикрашають сад у цей прекрасний період між весною і літом, до того, як їх заполонять лілійники. Їм бажано повне сонце, проте легка півтінь на шкоду не піде.

Півонії бувають різні, але всі вони відрізняються ефектністю та невибагливістю.

Хости

Кожен, у кого є тінисте місце в саду, знає, наскільки невибагливі хости — і хоча їхнє ефектне листя є головною родзинкою, пізніше влітку на стеблах з’являються невеликі квіточки.

Седум

Якщо вам потрібна краса не лише влітку, а й восени, не забувайте про седум (очиток). Він цвістиме великими гронами дрібних квітів усю осінь і зиму, а в решту пори року радуватиме цікавим листям, що нагадує сукулент. Вони віддають перевагу сонячним місцям, але можуть рости і в тіні.

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