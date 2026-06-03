Не чіпайте їх! Чому не можна проганяти мурах з півоній

Помітили на бутонах непроханих гостей? Розповідаємо, чому не варто боротися з ними

Пізньої весни ми радіємо захоплююче красивим квітам півонії. Однак ті з нас, у кого в саду ростуть півонії, можуть також помітити появу мурах, особливо біля основи півонії або на бутонах, що ще не розкрилися.

Чи потрібні півонії мурахи для цвітіння?

Ні, півонії для цвітіння мурахи не потрібні. Хоча мурахи часто зустрічаються на бутонах півонії, оскільки харчуються солодким нектаром, квіти розкриються нормально як з мурахами, так і без них. Цей взаємозв’язок вигідний обом видам: мурахи отримують їжу, а півонії — захист від деяких комах-шкідників.

Чи шкідливі мурахи для півонії?

Ні. Категорично ні. Не варто навіть намагатися змахнути цих мурах — чи ще гірше використовувати інсектицид! Мурахи не тільки не шкідливі, а й є прикладом біологічного мутуалізму. Півонії забезпечують мурах нектаром (їжею), а мурахи захищають півонії від попелиці, трипсів та інших шкідливих комах.

Крім того, мурахи – тимчасові жителі. Як тільки півонія розпуститься, мурахи покинуть квітку і вирушать на пошуки інших джерел їжі.

Як позбутися мурах на півонії, перш ніж заносити їх до будинку

Ми дуже цінуємо наші рожеві, червоні та старомодні білі півонії в саду, але нам також подобається наповнювати будинок їхньою красою та ароматом. Однак як уникнути занесення мурах до будинку? Є 3 способи.

Зріжте півонії рано-вранці , коли роса ще густа і більшість мурах ще не з’явилися. Тримайте півонії за стебло трохи нижче квітки (щоб голівка не зламалася) і переверніть квіти догори дном. Кілька разів трохи постукайте по стеблах трохи вище квіток. Це допоможе відлякати комах та павукоподібних. Наповніть велику миску прохолодною водою на вулиці, потім зануріть у неї кожну квітку півонії і поспостерігайте, як звідти виповзають мурахи. Не заповнюйте миску занадто сильно, інакше вони зможуть виповзти. Потім акуратно струсіть воду з квітки і поставте стебло у відповідну вазу. Після цього випустіть мурах та воду з миски назад у природу. Ще один метод, який використовується професійними квіткарями, — зрізати квітки півонії до того, як бутони повністю розкриються , щоб бутони розкрилися в приміщенні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які квіти та овочі ще можна саджати у червні.