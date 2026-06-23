Один трюк — і рибу можна почистити швидко та без хаосу: перевірте, чи знали ви його

Чищення риби від луски часто стає найменш приємним етапом приготування.

Дрібні частинки розлітаються по кухні, осідають на поверхнях і значно ускладнюють прибирання після готування. У результаті навіть проста кулінарна дія перетворюється на зайвий клопіт. Втім, існують прості способи, які дозволяють уникнути безладу та значно спростити процес очищення риби. Один із найефективніших методів полягає у використанні води під час чищення. Про це йдеться на порталі "latimes".

Фахівці зазначають, що занурення риби у воду під час зняття луски допомагає мінімізувати її розлітання. У такому середовищі частинки луски не розповсюджуються по кухні, а залишаються у воді, що значно полегшує подальше прибирання. Найзручніше проводити цю процедуру у раковині або великій ємності з холодною водою.

Ще один поширений спосіб — використання щільного пакета. Рибу поміщають у великий пакет або сміттєвий мішок і чистять усередині нього. Це дозволяє повністю локалізувати процес і уникнути забруднення робочих поверхонь. Після завершення залишки можна просто утилізувати, не витрачаючи час на додаткове прибирання.

У випадку великої або особливо "лускатої" риби доцільно проводити очищення безпосередньо в раковині або навіть на відкритому повітрі. Такий підхід дає змогу працювати без обмеження простору та швидко змивати забруднення водою.

Окремі види риби взагалі не потребують класичного чищення — у деяких випадках достатньо зняти шкіру, що значно скорочує час підготовки продукту.

Фахівці також радять дотримуватися базових правил: використовувати тупу сторону ножа або спеціальний скейлер, рухатися проти напрямку росту луски та після очищення ретельно промивати рибу холодною водою. Для зручності робочу поверхню можна застелити папером або плівкою.

Попри простоту процесу, саме правильна техніка визначає, чи буде кухня чистою після роботи. Використання води або пакета дозволяє суттєво зменшити розлітання луски та зробити чищення риби швидким і контрольованим процесом.