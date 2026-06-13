Одна проста дія — і будь-яке м’ясо стає значно ніжнішим: чи знали ви про цей лайфхак

Ці поради вам знадобляться

Під час домашнього приготування м’яса часто виникає одна поширена проблема: навіть якісний продукт після термічної обробки може ставати жорстким і сухим. Саме тому в кулінарному середовищі регулярно з’являються прості прийоми, які обіцяють покращити текстуру без складних маринадів і тривалих підготовчих процесів. Один із таких лайфхаків активно поширюється в мережі та базується на використанні звичайного сольового розчину для попереднього вимочування м’яса. Про це йдеться на threads-сторінці "odessa_na_fontane".

Своїм досвідом поділилася одна з користувачок, яка зазначає, що метод дозволяє отримати значно ніжніший результат. "Я колись у одного кулінарного блогера дізналася дуже круту річ — все м’ясо перед приготуванням потрібно замочувати у сольовому розчині", — розповідає авторка допису.

Йдеться про просту технологію: готується 6% розчин солі — приблизно 60 грамів на 1 літр води. У цю рідину м’ясо повністю занурюють і залишають на кілька годин або, за можливості, на ніч. За словами авторки, саме час витримки відіграє ключову роль у результаті.

"Курка, свинина — будь-яке м’ясо після такого замочування виходить набагато ніжнішим і соковитішим", — зазначає вона. Після вимочування продукт набуває рівномірного легкого просолу та краще утримує вологу під час приготування, що особливо помітно при смаженні або запіканні.

Далі м’ясо можна готувати у звичний спосіб — без додаткових складних маринадів чи спецій. При цьому структура продукту залишається більш м’якою, а смак — збалансованим. "Спробуйте і ви — після цього складно знайти кращий спосіб маринування", — додає авторка.

Фахівці з кулінарії відзначають, що подібні техніки соління давно використовуються у професійних кухнях, адже дозволяють контролювати текстуру м’яса та робити результат більш стабільним. Водночас важливо дотримуватися пропорцій і часу витримки, щоб уникнути пересолювання.

Такий простий метод не потребує дорогих інгредієнтів чи складних дій, але здатен суттєво вплинути на результат. Саме тому він усе частіше з’являється серед домашніх кулінарних порад і привертає увагу тих, хто шукає прості способи покращити якість звичних страв.