Як зберігати зелень свіжою до місяця: про цей лайфхак мало хто знає - перевірте себе (відео)

Ці поради виручають

У багатьох господинь зелень у холодильнику перетворюється на проблему вже через кілька днів після покупки: кріп, петрушка чи зелена цибуля швидко втрачають свіжість, темніють і стають млявими. Саме тому в мережі дедалі частіше обговорюють прості побутові лайфхаки, які дозволяють зберегти зелень значно довше без заморожування та втрати аромату. Авторка одного з популярних відео демонструє покроковий спосіб, який, за її словами, дозволяє зберігати зелень свіжою до 2–3 тижнів, а іноді й довше. Про це йдеться на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".

Спочатку зелень ретельно промивають під проточною водою, щоб видалити залишки ґрунту та пилу. Далі важливий етап — правильне просушування. Для цього можна використати спеціальну центрифугу або звичайні паперові рушники. Надлишкова волога, як зазначають досвідчені господині, є однією з головних причин швидкого псування зелені.

Після просушування авторка радить відрізати грубі стебла, залишаючи лише ніжну частину. Далі зелень викладають на паперовий рушник і акуратно загортають у не надто щільний "рулет". Окрему увагу вона звертає на важливу деталь: зовнішній шар рушника злегка зволожується водою. Це створює оптимальний баланс вологості, завдяки якому зелень не пересихає, але й не "задихається" у контейнері.

Підготовлений рулет викладають у контейнер із кришкою та зберігають у холодильнику. За словами авторки, такий спосіб дозволяє підтримувати природну структуру листя, зберігаючи його аромат і яскравий колір значно довше, ніж при звичайному зберіганні в пакеті.

Фахівці з харчового зберігання пояснюють ефективність подібних методів просто: ключовим фактором є контроль вологи та доступу повітря. Надмірна волога провокує гниття, а пересихання — втрату пружності та смаку. Саме тому комбінований підхід із легкою вологістю та вентиляцією дає найкращий результат.