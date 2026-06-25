Другий оборот: що посадити у липні, щоб збирати врожай до зими

Земля встигне дати ще один урожай, якщо знати, які овочі та трави мають короткий термін дозрівання

Хтось думає, що після літнього сонцестояння день зменшується, а отже, немає сенсу щось садити і сіяти. Це велика помилка, адже попереду два місяці літа, а якщо пощастить із погодою, то й осінні місяці принесуть багато користі. Отже, що можна посіяти і посадити у липні, щоб він встиг дозріти і дати врожай?

Грядки не повинні пустувати. У липні йде збирання ранньої картоплі, цибулі, часнику, моркви, на місце яких можна сіяти і садити що завгодно, головне щоб з коротким терміном дозрівання.

Що садити та сіяти в липні. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Зелень

Ви створите ідеальний вітамінний конвеєр, якщо кожні 2 тижні сіятимете рукколу, кріп, петрушку, кінзу, базилік, салати, цибулю на зелень або шпинат.

Овочі

Огірки, кабачки, редис, морква, буряк, квасоля та горох, ріпа та броколі, цвітна капуста та пекінська. До речі, цвітна капуста, броколі та пекінська як спеціально створені для укороченого світлового дня, до того ж вони чудово почуватимуться восени аж до зими, навіть перші заморозки підуть їм на користь. А вся родина буде із вітамінами.

Полуниця

Після збору врожаю вона активно пускає вуса, вкорінення яких дозволяє отримати якісний матеріал для нових ягідних грядок.

Пара важливих порад: липень — один із найспекотніших місяців, а це означає, що нові посіви слід мульчувати і регулярно поливати . А особливо ніжні культури, як наприклад, салат, можна прикрити сіткою-затіняйкою від палючих променів. Ще одна порада: не варто садити редис після капусти , і навпаки, адже правила сівозміни ніхто не скасовував.

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