Натуральний захист: 5 трав, які позбавлять шкідників і зроблять овочі смачнішими

Спільна посадка допоможе ефективно використати простір, покращити смак урожаю та природним чином відлякати шкідників.

Щоб звести до мінімуму кількість хімії, що використовується на городі, та ще й заощадити місце, є сенс згадати про зелень. Про ті трави, які однією своєю присутністю облагороджують смак овочів, а також відлякують шкідників та залучають корисних комах.

Замість обприскування хімічними пестицидами набагато корисніше звернутися за допомогою до "природних вбивць", і деякі трави діють як покажчики, які приваблюють мух-журчалок, сонечок і паразитичних ос.

Кріп

Цей незамінний літній продукт ідеально поєднується з огірками та є справжнім засобом боротьби зі шкідниками. У кропу широкі, плоскі, жовті зонтикоподібні квітки, які служать рекламною вивіскою для корисних комах. Паразитичні оси злітаються до його квітів, які доступні і багаті на нектар. Це, у свою чергу, підживлює їх, щоб вони могли полювати на попелицю на ваших перцях та огірках.

Коріандр

Коріандр чудово росте у прохолодному, затіненому куточку вашого городу, залучаючи корисних комах. У спеку він може швидко зацвісти, але ці ніжні білі квіти ще один магніт для запилювачів і корисних комах.

Базилік

Відмінна трава для вирощування поряд з помідорами, оскільки він може покращити їх смак. Базилік також є природним засобом відлякування шкідників. Інтенсивний, пряний аромат базиліка допомагає замаскувати запах ваших культур, відлякуючи таких шкідників, як білокрилка та трипси, які інакше кинулися б до ваших кращих помідорів.

Чабер садовий

Прекрасно підходить для посадки під кучерявими стручками квасолі, де він допоможе відлякати жуків.

Французькі чорнобривці

Теж добре відлякують жучків завдяки різкому специфічному запаху.

Що посадити для захисту від шкідників на городі. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Висаджуючи ці трави між рядами, ви, насправді, створюєте багатоярусні джунглі. Ви максимально збільшуєте об’єм грунту, затінюєте землю, щоб запобігти надто швидкому випару вологи з грядок, і створюєте вбудовану систему захисту від шкідників. Ви отримуєте більш здорові основні врожаї, менше проблем зі шкідниками та високоприбутковий, ароматний вторинний урожай, який можна збирати щотижня. Це справжній здоровий глузд у садівництві, переконані захисники екології.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які овочі та квіти ще можна садити у червні.