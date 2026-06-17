Не викидайте скошену траву! 3 способи перетворити відходи на безкоштовне добриво

Ці відходи багаті на поживні речовини і можуть підгодувати ваш сад

Після стрижки газону виникає спокуса зібрати скошену траву в мішки та викинути їх на узбіччя. Але ця трава багата на поживні речовини, які ваш газон може використовувати. Замість того, щоб викидати її як відходи, подумайте про те, щоб використати її повторно і повернути до свого саду.

Скошена трава містить цінні поживні речовини, багато з яких, до речі, містяться в комерційних добривах, включаючи азот, фосфор та калій. Тому, якщо не прибирати її, це може покращити здоров’я ґрунту, зменшити кількість відходів і навіть заощадити вам гроші (і час!).

Важливо: якщо ваш газон був оброблений гербіцидами або містить значну кількість бур’янів, будьте обережні, куди ви використовуєте скошену траву. Залишки гербіцидів іноді можуть вражати садові рослини , знищувати корисні організми в компості та поширювати насіння бур’янів на нові ділянки.

Що робити зі скошеною травою. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Чому скошена трава корисна

Свіжоскошана трава приблизно на 80-90 відсотків складається з води і швидко розкладається. У процесі розкладання вона вивільняє поживні речовини назад у ґрунт, допомагаючи природним чином живити ваш газон та сад. Але це не єдина перевага. Ось ще кілька плюсів використання обрізків трави на власній ділянці:

Поліпшується структура ґрунту та вологоутримання.

Знижується потреба у покупних добривах.

Додаються органічні речовини до садових грядок.

Зменшується кількість відходів на звалищах.

Варіант 1: Залишити траву на газоні

Найпростіший варіант – просто залишити скошену траву там, де вона впала після косіння. Цей метод, часто званий кругообігом скошеної трави, дозволяє скошеній траві розкладатися і повертати поживні речовини безпосередньо в ґрунт. Трава швидко розкладається і може забезпечити значну частину потреби газону в азоті протягом усього вегетаційного періоду.

Варіант 2: Використати як мульчу

Скошена трава відмінно підходить як мульча для овочевих грядок, клумб і навколо чагарників. Для поліпшення стану рослин, покладіть навколо них шар завтовшки 2,5-5 см. Так будуть пригнічуватися бур’яни, грунт насичуватиметься поживними речовинами, зберігатиме вологу і не перегріватиметься.

Варіант 3: Компост

Скошена трава є цінним "зеленим" матеріалом для компосту, оскільки вона багата на азот. Для отримання якісного компосту змішайте скошену траву з "коричневими" матеріалами, такими як сухе листя, солома, подрібнена газета та маленькі гілочки.

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