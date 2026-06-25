Второй оборот: что посадить в июле, чтобы собирать урожай до зимы

Земля успеет дать еще один урожай, если знать, какие овощи и травы имеют короткий срок созревания

Кто-то думает, что после летнего солнцестояния день уменьшается, а значит нет смысла что-то сажать и сеять. Это большая ошибка, ведь впереди два месяца лета, а если повезет с погодой, то и осенние месяцы принесут массу пользы. Итак, что можно посеять и посадить в июле, чтоб оно успело созреть и дать урожай?

Грядки не должны пустовать. В июле идет сбор раннего картофеля, лука, чеснока, моркови, на место которых можно сеять и сажать, что угодно, главное чтоб с коротким сроком созревания.

Что сажать и сеять в июле | Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Зелень

Вы создадите идеальный витаминный конвейер, если будете каждые 2 недели сеять рукколу, укроп, петрушку, кинзу, базилик, салаты, лук на зелень или шпинат.

Овощи

Огурцы, кабачки, редис, морковь, свекла, фасоль и горох, репа и брокколи, цветная капуста и пекинская. Кстати, цветная капуста, брокколи и пекинская как специально созданы для укороченного светового дня, к тому же они прекрасно себя будут чувствовать осенью вплоть до зимы, даже первые заморозки пойдут им на пользу. А вся семья будет с витаминами.

Клубника

После сбора урожая она активно пускает усы, укоренение которых позволяет получить качественный посадочный материал для новых ягодных грядок.

Пара важных советов: июль — один их самых жарких месяцев, а это значит, что новые посевы следует мульчировать и регулярно поливать . А особо нежные культуры, как например, салат, можно прикрыть затеняющей сеткой от полящих лучей. Еще один совет: не стоит сажать редис после капусты , и наоборот, ведь правила севооборота никто не отменял.

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