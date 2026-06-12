Зробіть це з полуницею прямо зараз, щоб збирати ягоди відрами наступного року (4 кроки)

Після збирання врожаю полуничник потрібно привести до ладу

Полуничний сезон у самому розпалі, але вже зараз треба подумати про те, щоб і з наступного року врожай був не меншим, а кращим та більшим, ніж був. Є 4 важливі кроки, які гарантують вам хороший імунітет у рослин, відсутність хвороб і шкідників, і, відповідно, велику кількість смачних і корисних ягід.

1 крок — Зачистка від вусів і старих хворих листків

Після збирання врожаю слід приступити до зачистки полуничника від зайвих вусів та старого листя. Залишається тільки наймолодше і здорове листя, і при необхідності розмноження посадкового матеріалу — 1-3 вусики. Все інше видаляється за допомогою стерильного секатора та серпу. Вручну видирати листя і вуса не можна, адже так ви порушуєте цілісність самої розетки та її коріння.

2 крок — Обробка від хвороб та шкідників

Оскільки після обрізки листя та вусів на полуниці є множинні ранки, необхідно ягідні кущі обробити від гнилів, плямистостей та інших хвороб. Можна застосовувати 1%-ву бордоську рідину чи препарати на вибір: Топсін-М, Скор, Хорус та інші. А щоб шкідливим комахам життя медом не здавалося, то від комах підійде Актара та Антихрущ, які також можна підлити під корінь для позбавлення від хрущів. Від кліщів згодиться Актеллік та Антикліщ. Якщо ви є принциповим прихильником біопрепаратів, то використовуйте Фітоспорин, Ізокур, Йодоцид від хвороб, і Актофіт, Сезар та інші від шкідників.

3 крок — Регулярні поливи та прополювання

Щоб наступного року полуниця повноцінно плодоносила, цього року їй потрібно забезпечити регулярні поливи та прополювання від бур’янів. Як би сумно і нудно це не звучало, але так треба.

4 крок — Підживлення влітку для полуниці

Аж до серпня полуниця потребує комплексних добрив, а настанням останнього місяця літа азот стає зайвим. Адже рослина має правильно підготуватися у зиму. Можна використовувати звичайну "мінералку" на кшталт нітроамофоски, а можна скористатися старовинними методами типу трав’яних настоїв, підживлення деревною золою, органічні підживлення з гуматами, дріжджі та водні розчини гною. Найкраще все це чергувати.

Що робити із полуницею після збирання врожаю, покрокова інструкція. Інфографіка підготовлена ​​за допомогою ШІ

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