Володіє $150 мільйонами і "ховає" мільярди. На чому заробляє 19-річний син Трампа та як він зараз виглядає

Наймолодший із дітей президента США будує свою імперію

Статок Беррона Трампа, єдиного спільного сина Дональда та Меланії Трамп, оцінюється у 150 мільйонів доларів. Хлопець упродовж своїх 19 років веде привілейований спосіб життя, а його високий зріст (193 см) нерідко стає темою жартів американців у мережі.

Що потрібно знати:

Беррон Трамп до 19 років накопичив статки близько 150 мільйонів доларів

Молодий Трамп, який надає перевагу непублічності, володіє часткою в сімейному криптопроєкті

Спадкоємець родини Трампів готується до кар’єри у фінансах та технологіях

Беррон народився 20 березня 2006 року в Нью-Йорку. Для Трампа вагітність Меланії сином була повним сюрпризом, проте згодом хлопчик став улюбленцем "короля нерухомості". У свої 19 років Беррон перебуває в центрі уваги преси — через передбачуваний статок у 150 мільйонів доларів, пише Firstpost.

Як Беррон Трамп заробив своє багатство

Фото: Getty Images

Молодший син нинішнього президента майже не з’являється на публіці, віддаючи перевагу закритому способу життя, проте це не завадило йому, згідно зі звітом Forbes, побудувати власну імперію. Сьогодні Беррон бере активну участь у розвитку World Liberty Financial — криптопроєкту, що швидко зростає, який родина Трампів запустила наприкінці 2024 року. Наймолодшій дитині бізнесмена належить близько 10% компанії.

За інформацією видання, ліквідні активи Беррона оцінюються приблизно в 150 мільйонів доларів, проте це лише частина його статків. За даними джерел, він також має заблоковані токени на мільярди доларів, які після сплати податків, та ставши доступними, можуть принести йому додатково близько 525 мільйонів.

Ось як зараз виглядає Беррон Трамп. Фото: Getty Images

Зростаючий статок родини Трампа

Статки ж Трампа-старшого досягли 7,3 млрд доларів. За рік вони збільшилися на понад 3 млрд — головним чином завдяки стрімкому зростанню криптовалютних проэктів та розширенню міжнародних ліцензійних угод. Відразу за ним слідує його зять Джаред Кушнер — чоловік дочки президента США Іванки Трамп, старші сини Дональд-молодший та Ерік Трамп, Іванка Трамп та Меланія.

Сім’я Трампа — одна з найбагатших у США. Фото: Getty Images

Що чекає на Беррона Трампа далі

19-річний хлопець провів літо "у зустрічах із партнерами, розробляючи технологічні проєкти та укладаючи угоди". Інше джерело, близьке до сім’ї, описало його як "підприємливого, розумного і того, що не соромиться будувати власну кар’єру".

У 2017 році молодший син президента переїхав до Вашингтона (округ Колумбія). У 2018 році Меланія Трамп переглянула умови шлюбного контракту, щоб закріпити за Берроном право наслідування та участь у сімейному бізнесі. Наразі Беррон здобуває вищу освіту у Школі бізнесу імені Леонарда Стерна при Нью-Йоркському університеті. Його навчальна програма зосереджена на фінансах, менеджменті та підприємництві.

Фото: Getty Images

