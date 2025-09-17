Вбивство Чарлі Кірка: підозрюваний зізнався у злочині та розкрив свій мотив

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка Тайлер Робінсон визнав злочин у листуванні з сусідом та друзями, повідомивши деталі про зброю та мотив.

Американського активіста та друга президента США Дональда Трампа Чарлі Кірка вбили під час виступу у штаті Юта. Правоохоронці затримали за підозрою в цьому злочині 22-річного Тайлера Робінсона. Про його можливу причетність до вбивства повідомив батько.

При цьому обвинувачений зізнався не один раз в стрілянині. Як повідомляє BBC, прокурор розповів, що Робінсон залишив під клавіатурою записку для свого сусіда по кімнаті, з якими підозрюваний перебував у романтичних стосунках. Йдеться, що у записці було написано: "У мене була можливість знищити Чарлі Кірка, і я нею скористаюся".

Знайти записку Робінсон начебто сам попросив сусіда, написавши в чат де вона. Він визнавав, що дійсно здійснив напад на Чарлі Кірка, розповідав про схованку гвинтівки та хвилювався про докази.

Я все ще в порядку, моя любов, але ще трохи затримаюся в Оремі. Незабаром я зможу повернутися додому, але мені ще треба забрати свою гвинтівку. Чесно кажучи, я сподівався зберегти це в таємниці до самої смерті. Мені шкода, що втягнув тебе в це. Тайлер Робінсон, обвинувачений у вбивстві в переписці з сусідом

У листуванні згадується, що він залишав зброю прихованою та турбувався про відбитки пальців. Сусід застерігав його не розголошувати інформацію, Робінсон погоджувався. Він також прямо зізнався у злочині та повідомив, чому це зробив.

Я мав достатньо його ненависті. Деякі види ненависті не можна подолати переговорами. Тайлер Робінсон, обвинувачений у вбивстві в переписці з сусідом

Тайлер Робінсон на першому судовому засіданні був присутній дистанційно

The Post також повідомляє, що окрім сусіда, Тайлер писав друзям в онлайн-чаті Discord приблизно за дві години перед тим, як здатися правоохоронним органам. Повідомлення було надіслано з облікового запису Робінсона невеликій приватній групі, в ньому він каже, що шкодує.

Гей, хлопці, у мене для вас усіх погані новини. Це був я вчора в Університеті UVU. Мені шкода за все це Повідомлення, ймовірно, Тайлера в онлайн-чаті

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

10 вересня 2025 року на заході "The American Comeback Tour" у місті Орем, штат Юта, під час виступу консервативного активіста Чарлі Кірка, він був смертельно поранений пострілом у шию. Напад стався на кампусі Utah Valley University, коли Кірк відповідав на питання про масові стрілянини в США. Його останніми словами були: "Counting or not counting gang violence?" ("Рахувати чи не рахувати бандитське насильство?").

Вбитий політик Чарлі Кірк

За 33 години заарештували Тайлера Робінсона. Відомо, що він жив з трансгендерним партнером. Наразі його тримають під вартою без права внесення застави. Загалом йому інкримінують сім звинувачень, окрім вбивства це застосування вогнепальної зброї, щодо впливу на свідків, перешкоджанні правосуддю тощо. Робінсон винним себе не визнавав. Проте наразі проти нього висувають вагомі докази, зокрема ДНК підозрюваного було знайдено на спусковому гачку гвинтівки. Зазначимо, вбитий Чарлі Кірк мав крайні консервативні погляди, зокрема був налаштований проти трансгендерних осіб, одностатевих шлюбів та абортів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Чарлі Кірк також яро виступав проти допомоги Україні. Він також заявляв, що президент України не бажає закінчувати війну.