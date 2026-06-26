Спека душить, а світла нема: рятівні лайфхаки, як охолодити оселю

Ці лайфхаки знижують температуру навіть у +35 °C

У літню спеку температура в оселях іноді стає майже нестерпною, а кондиціонер є далеко не завжди доступним рішенням — особливо під час можливих відключень світла.

Існують прості способи, які можуть помітно охолодити кімнату без жодної техніки. Про це написали в "playtech".

Одним із головних порад — штори. Виявляється, вони впливають не лише на інтер’єр, а й на температуру в кімнаті. Світлі тканини, особливо білі або бежеві, відбивають сонячні промені та не дають теплу проникати всередину. Натомість темні штори, навпаки, поглинають тепло і поступово нагрівають приміщення.

Фахівці з енергоефективності пояснюють, що саме вікна, які виходять на сонячну сторону, стають основним джерелом нагрівання житла влітку. Тому правильний вибір штор може зменшити температуру в кімнаті на кілька градусів, особливо у квартирах на верхніх поверхах або з поганою ізоляцією.

Світлі штори в кімнаті. Фото: pinterest

Ще ефективніше працює поєднання штор із жалюзями або ролетами. Якщо закривати їх у найспекотніший час дня — з 12:00 до 18:00 — можна значно зменшити нагрівання приміщення і рідше користуватися кондиціонером.

Жалюзі на вікні. Фото: Алсер

Важливу роль відіграє і провітрювання. Удень відкривати вікна не варто, адже повітря надворі часто гарячіше, ніж у кімнаті. Найкраще провітрювати рано вранці або ввечері після заходу сонця, коли температура знижується.

Провітрювання кімнати. Фото: bigkyiv

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як охолодити кімнату за допомогою фольги та води.