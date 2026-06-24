Кондиціонер на 20 градусів влітку — помилка: ось яка температура працює краще

Встановлювати низьку температуру в надії охолодити кімнату швидше — це шлях не до прохолоди, а до великого рахунку за електроенергію

З настанням літньої спеки чимало людей першим ділом хапаються за пульт від кондиціонера і встановлюють температуру на 20 або 22 градуси. Здається, що чим нижча цифра на екрані, тим швидше в кімнаті стане прохолодно. Фахівці з кліматичної техніки називають такий підхід однією з найпоширеніших оман серед користувачів кондиціонерів.

Про це пише Real Simple.

Яка температура вважається оптимальною

Тут думки експертів розходяться залежно від того, що важливіше — комфорт чи економія. Фахівці з обслуговування кліматичної техніки зазвичай радять підтримувати температуру в діапазоні 23-24,5 °C. Цього достатньо, щоб у будинку було прохолодно і сухо, а кондиціонер не працював на межі можливостей цілу добу.

Якщо ж на першому місці стоїть економія, орієнтир інший. У такому разі рекомендують встановлювати температуру 26 °C. Таке налаштування відчутно знижує споживання енергії, при цьому в кімнатах не так спекотно.

Чому різке зниження температури не допомагає у спеку

Кондиціонер влаштований так, що задана температура — це не "швидкість охолодження", а кінцева мета, якої пристрій прагне досягти. Якщо виставити 20 градусів замість комфортних 24, прилад не почне працювати інтенсивніше або швидше ганяти холодне повітря. Він просто працюватиме довше, намагаючись дотягнути температуру в кімнаті до низької позначки.

Оптимально підтримувати у кімнаті температуру 23-26 °C. Фото згенероване ШІ

В результаті зростає не швидкість охолодження, а навантаження на компресор та рахунок за електрику.

Окрім надмірно низької температури, є ще кілька поширених звичок, через які зростає рахунок за кондиціонер:

Постійне переналаштовування температури протягом дня. Кожне різке зниження або підвищення змушує систему заново підлаштовуватися, що створює додаткове навантаження.

протягом дня. Кожне різке зниження або підвищення змушує систему заново підлаштовуватися, що створює додаткове навантаження. Відсутність штор і жалюзі. Значна частина тепла потрапляє в кімнату через вікна, особливо якщо на них падає пряме сонце. Опущені жалюзі в найспекотніші години дня знижують нагрівання приміщення й полегшують роботу кондиціонера.

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