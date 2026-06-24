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Кондиціонер на 20 градусів влітку — помилка: ось яка температура працює краще

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Кондиціонер
Кондиціонер. Фото Колаж "Телеграфу"

Встановлювати низьку температуру в надії охолодити кімнату швидше — це шлях не до прохолоди, а до великого рахунку за електроенергію

З настанням літньої спеки чимало людей першим ділом хапаються за пульт від кондиціонера і встановлюють температуру на 20 або 22 градуси. Здається, що чим нижча цифра на екрані, тим швидше в кімнаті стане прохолодно. Фахівці з кліматичної техніки називають такий підхід однією з найпоширеніших оман серед користувачів кондиціонерів.

Про це пише Real Simple.

Яка температура вважається оптимальною

Тут думки експертів розходяться залежно від того, що важливіше — комфорт чи економія. Фахівці з обслуговування кліматичної техніки зазвичай радять підтримувати температуру в діапазоні 23-24,5 °C. Цього достатньо, щоб у будинку було прохолодно і сухо, а кондиціонер не працював на межі можливостей цілу добу.

Якщо ж на першому місці стоїть економія, орієнтир інший. У такому разі рекомендують встановлювати температуру 26 °C. Таке налаштування відчутно знижує споживання енергії, при цьому в кімнатах не так спекотно.

Чому різке зниження температури не допомагає у спеку

Кондиціонер влаштований так, що задана температура — це не "швидкість охолодження", а кінцева мета, якої пристрій прагне досягти. Якщо виставити 20 градусів замість комфортних 24, прилад не почне працювати інтенсивніше або швидше ганяти холодне повітря. Він просто працюватиме довше, намагаючись дотягнути температуру в кімнаті до низької позначки.

Яку температуру виставити на кондиціонері у спеку
Оптимально підтримувати у кімнаті температуру 23-26 °C. Фото згенероване ШІ

В результаті зростає не швидкість охолодження, а навантаження на компресор та рахунок за електрику.

Окрім надмірно низької температури, є ще кілька поширених звичок, через які зростає рахунок за кондиціонер:

  • Постійне переналаштовування температури протягом дня. Кожне різке зниження або підвищення змушує систему заново підлаштовуватися, що створює додаткове навантаження.
  • Відсутність штор і жалюзі. Значна частина тепла потрапляє в кімнату через вікна, особливо якщо на них падає пряме сонце. Опущені жалюзі в найспекотніші години дня знижують нагрівання приміщення й полегшують роботу кондиціонера.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урятуватися від спеки за допомогою пляшки на підвіконні. Цим лайфхаком користуються жителі Іспанії та Італії.

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#Спека #Кондиціонер