Кондиціонер на 20 градусів влітку — помилка: ось яка температура працює краще
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Встановлювати низьку температуру в надії охолодити кімнату швидше — це шлях не до прохолоди, а до великого рахунку за електроенергію
З настанням літньої спеки чимало людей першим ділом хапаються за пульт від кондиціонера і встановлюють температуру на 20 або 22 градуси. Здається, що чим нижча цифра на екрані, тим швидше в кімнаті стане прохолодно. Фахівці з кліматичної техніки називають такий підхід однією з найпоширеніших оман серед користувачів кондиціонерів.
Про це пише Real Simple.
Яка температура вважається оптимальною
Тут думки експертів розходяться залежно від того, що важливіше — комфорт чи економія. Фахівці з обслуговування кліматичної техніки зазвичай радять підтримувати температуру в діапазоні 23-24,5 °C. Цього достатньо, щоб у будинку було прохолодно і сухо, а кондиціонер не працював на межі можливостей цілу добу.
Якщо ж на першому місці стоїть економія, орієнтир інший. У такому разі рекомендують встановлювати температуру 26 °C. Таке налаштування відчутно знижує споживання енергії, при цьому в кімнатах не так спекотно.
Чому різке зниження температури не допомагає у спеку
Кондиціонер влаштований так, що задана температура — це не "швидкість охолодження", а кінцева мета, якої пристрій прагне досягти. Якщо виставити 20 градусів замість комфортних 24, прилад не почне працювати інтенсивніше або швидше ганяти холодне повітря. Він просто працюватиме довше, намагаючись дотягнути температуру в кімнаті до низької позначки.
В результаті зростає не швидкість охолодження, а навантаження на компресор та рахунок за електрику.
Окрім надмірно низької температури, є ще кілька поширених звичок, через які зростає рахунок за кондиціонер:
- Постійне переналаштовування температури протягом дня. Кожне різке зниження або підвищення змушує систему заново підлаштовуватися, що створює додаткове навантаження.
- Відсутність штор і жалюзі. Значна частина тепла потрапляє в кімнату через вікна, особливо якщо на них падає пряме сонце. Опущені жалюзі в найспекотніші години дня знижують нагрівання приміщення й полегшують роботу кондиціонера.
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