Жара душит, а света нет: спасительные лайфхаки, как охладить жилье

Эти лайфхаки снижают температуру даже при +35 °C

В летнюю жару температура в домах порой становится почти невыносимой, а кондиционер — далеко не всегда доступное решение, особенно во время возможных отключений электричества.

Есть простые способы, которые могут заметно охладить комнату без всякой техники. Об этом написали в "playtech".

Одним из главных советов – шторы. Оказывается, они влияют не только на интерьер, но и на температуру в комнате. Светлые ткани, особенно белые или бежевые, отражают солнечные лучи и не дают теплу проникать внутрь. А вот темные шторы, напротив, поглощают тепло и постепенно нагревают помещение.

Специалисты по энергоэффективности объясняют, что именно окна, выходящие на солнечную сторону, становятся основным источником нагрева жилья летом. Поэтому правильный выбор штор может снизить температуру в комнате на несколько градусов, особенно в квартирах на верхних этажах или с плохой изоляцией.

Светлые шторы в комнате. Фото: pinterest

Еще эффективнее работает сочетание штор с жалюзи или ролетами. Если закрывать их в самое жаркое время дня – с 12:00 до 18:00 – можно значительно уменьшить нагрев помещения и реже пользоваться кондиционером.

Жалюзи на окне. Фото: Алсер

Важную роль играет и проветривание. Днем открывать окна не стоит, ведь воздух на улице часто горячее, чем в комнате. Лучше всего проветривать рано утром или вечером после заката, когда температура снижается.

Проветривание комнаты. Фото: bigkyiv

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как охладить комнату с помощью фольги и воды.