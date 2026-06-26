Кондиціонер не знадобиться: як охолодити кімнату за допомогою фольги та води

Країну захоплює розпечене повітря

Охолодити кімнату можна без кондиціонера — на допомогу прийде фольга та вода. Способи знизити температуру повітря в кімнаті актуальні зараз, коли Україну накриває спека.

"Телеграф" розповідає, як використовувати фольгу та воду для охолодження кімнати. Нюанси використання цих бюджетних трюків підказав штучний інтелект Gemini.

Фольга — лише зовні, а не зсередини

Відомо, що фольга відбиває сонячні промені й часто люди намагаючись захиститися від палючого сонця, клеять її на скло з внутрішнього боку вікна. Однак це помилка — сонячні промені вже нагріли склопакет, тепло все одно проникне до кімнати.

Фольгу краще кріпити із зовнішнього боку вікна за допомогою малярського скотчу. Також важливо не переплутати сторони фольги — блискуча сторона має "дивитися" на вулицю. Саме ця дзеркальна поверхня здатна відбивати до 90% випромінювання, не пропускаючи тепло в оселю.

Вода — заморожені пляшки з секретом

Ставити холодну воду в тазиках у кімнаті — неефективно. Вона не сильно охолодить повітря, натомість перетворить вашу оселю на "баню" з вологим повітрям.

Щоб вода працювала на охолодження, потрібно запустити правильні фізичні процеси. Хорошим рішенням стануть "кріо-пляшки". Зробити їх просто — наберіть воду у пластикові пляшки, в кожну додайте по 2–3 столові ложки солі та покладіть у морозильну камеру.

Коли вони замерзнуть — розставте ці пляшки по кімнаті. Солона вода танутиме довше та краще охолодить кімнату. Якщо є можливість — направте на заморожені пляшки потік повітря від вентилятора, так прохолодне повітря активніше поширюватиметься кімнатою.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко назвав "Телеграфу" кілька сценаріїв, як Україна переживе спеку. Масове використання кондиціонерів помітно збільшує споживання електроенергії.