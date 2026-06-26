Психологи назвали головні переваги людей, які виросли у 50-70-х: є чому повчитись молоді

Прості звички з минулого, які допомагають краще жити сьогодні

Психолог відзначає, що однією з сильних сторін покоління 50-70-х років є вміння радіти простим речам. На відміну від сучасної молоді, ці люди частіше знаходили задоволення не в цифровому світі, а в повсякденному житті та живому спілкуванні.

Про це "Телеграфу" розповів психолог, психотерапевт та член Європейської асоціації транзактного аналізу (EATA) Сергій Твардієвич.

За його словами, однією з ключових переваг людей старшого віку є вміння тримати фокус на життєвих цілях та дотримуватися певних принципів. Він зазначає, що сучасна молодь часто стикається з розсіяною увагою через вплив гаджетів і швидкого контенту, через що складніше довго концентруватися на одному напрямку діяльності.

Фокус на життєвих цілях. Фото: Телеграф

Експерт підкреслює, що молоді люди нерідко змінюють інтереси та професії протягом кількох років, що ускладнює формування стабільного життєвого курсу.

Ще однією важливою навичкою старшого покоління психолог називає вміння знаходити радість у простих речах і дбати про себе. На його думку, молоді варто більше звертати увагу на базові життєві задоволення — відпочинок на природі, спокійні хобі, час із родиною та прості побутові радості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому люди віком 55+ краще переносять спокій, ніж молодь.